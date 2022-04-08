Гринпис выступил против закона, который может навредить Байкалу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Экологи бьют тревогу из-за инициативы по строительству на охраняемых природных территориях



Гринпис раскритиковал законопроект, разрешающий строительство на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) без предварительной экологической экспертизы. Законопроект в первом чтении Госдума приняла 6 апреля, он был разработан в рамках антикризисного проекта правительства.



- Если законопроект примут, в заповедниках, национальных парках и федеральных заказниках станет возможным строительство без экологической экспертизы. На Байкальской природной территории можно будет рубить лес не только для расширения инфраструктуры БАМа и Транссиба (об этом закон был принят ещё в 2020 году), но и для строительства любой инфраструктуры, в том числе муниципального значения — это может быть всё что угодно, ведь конкретики в законопроекте нет. Региональные природные территории тоже пострадают — из их границ для строительства смогут вырезать любые участки, - поясняют в российском отделении Гринпис.



Соисполнителями для этого проекта назначены семь комитетов Госдумы (по земельным отношениям, госстроительству, культуре, энергетике, транспорту, аграрным вопросам и экологии). Почти все комитеты дали положительное заключение на законопроект, за исключением двух комитетов — по экологии и аграрным вопросам.



В комитете экологии Госдумы отметили, что перечень объектов, которые могут быть построены в границах заповедников, национальных парков, заказников и других ООПТ неограничен. «То есть на любой охраняемой природной территории России может появиться масштабная инфраструктура, площади региональных ООПТ могут сокращаться, а выбывшие земли — вовлекаться в хозяйственный оборот. Вырубить леса и застроить берега Байкала можно будет почти беспрепятственно», - поясняют экологи.



«Большинство особо охраняемых природных территорий будут подвергнуты серьёзному негативному воздействию от промышленной деятельности, ущерб от которого будет невосполним», — сказано в заключении комитета по экологии.



Российский Гринпис призывает отказаться от идеи сокращения площади ООПТ для вовлечения этих земель в хозяйственный оборот, прислушаться к замечаниям комитета по экологии Госдумы и скорректировать законопроект таким образом, чтобы он не ставил под угрозу безвозвратного уничтожения ценнейшие природные территории.

