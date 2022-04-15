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Алексей Цыденов рассказал о «сильном духе» участников спецоперации из Бурятии

Алексей Цыденов рассказал о «сильном духе» участников спецоперации из Бурятии
Власть, 
Глава Бурятии во время прямого эфира рассказал о подвигах военнослужащих

14 апреля в прямом эфире Алексей Цыденов рассказал о подвигах бурятских военнослужащих в ходе спецоперации на Украине.

- Сейчас нам как никогда нужно единство. Я хотел сказать, что в республике Бурятия проживают очень сильные люди, это я не для красного словца говорю, ситуация показывает – туда (ред.- на Украину) едут наши контрактники, которые служат, а также добровольцы - и с армии, и с Росгвардии. У нас сейчас два Героя России – это Денис Шишов, командующий 11-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, который получил награду одним из первых, и боец Росгвардии Максим Концов, - сказал Алексей Цыденов.

Как сообщал «Байкал-Daily», Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развёртывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнём, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. «При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники и более 60 неонацистов. Офицер в бою получил осколочное ранение в голову. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил», - сообщали ранее в Минобороны.

Денис Шишов получил звание «Герой России». Он жив, получил ранение.

Ещё один Герой России из Бурятии – лейтенант Росгвардии Максим Концов. Звание ему присвоили посмертно. Накануне звезду Героя России получила семья погибшего росгвардейца.

- Вручили награду, к сожалению, посмертно бойцу нашей Росгвардии Максиму Концову. Он уроженец Улан-Удэ, здесь живут его родители. Он тоже совершил подвиг. Выдвинулись своей группой на задание, встретили там противников, помимо того, что был бой, и он был ранен, Максим прикрывал своих ребят подчиненных – не отступил, даже раненый прикрывал. Отбили бой, захватили в плен противников, склад с боеприпасами. Ценой собственной жизни, своим духом, он спас жизни своих подчиненных ребят и мирных жителей. Это наши люди, сильные духом, - рассказал Алексей Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что из бойцов Росгвардии лейтенант Максим Концов стал первым Героем России в стране.

- Я повторюсь, дух у ребят очень сильный. Я же разговаривал с министерством обороны, командующим Росгвардией - все высказываются о наших ребятах только с положительной стороны, говорят, что сильные морально, волевые, никто не отступает, не пытается увильнуть. Я хочу родителям сказать, учителям: это общий дух, воспитание, отношение к Родине. Спасибо вам, что воспитали таких парней, спасибо старшему поколению, - сказал Цыденов.

глава Бурятии Алексей Цыденов Украина военнослужащие

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