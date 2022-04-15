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Глава Бурятии рассказал о проблемах в ДНТ и СНТ

Глава Бурятии рассказал о проблемах в ДНТ и СНТ
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
«У нас тоже «руки связаны», - отметил Алексей Цыденов

Глава Бурятии Алексей Цыденов ответил на вопрос про электроснабжение в дачных и садовых некоммерческих товариществах Улан-Удэ.

Недавно из бюджета была выделена субсидия в 56,8 млн рублей на обновление системы электроснабжения в пригородных ДНТ.

- По наиболее массовым ДНТ и СНТ мы приняли решение и выделили 56 млн рублей, чтобы сети без хозяев в садовых и дачных товариществах привести в порядок. Ну вы же понимаете, что у нас тоже «руки связаны» - это же частная собственность, то есть это не населённый пункт. Соответственно, вся инфраструктура содержится за счёт самих товариществ. Принять решение, чтобы эту сеть передать в «Бурятэнерго» или в муниципалитеты, мы не можем. Самим товариществам нужно собраться между собой и принять это решение. Даже если сети бесхозные - их нужно для начала оформить товариществам, а потом передать их, например, «Бурятэнерго» или муниципалитету, и тогда уже можно было бы в него вкладываться. По городу такая работа ведётся, но тут надо понимать, что это двусторонняя работа – товариществам нужно сказать: заберите её (сеть – ред.), мы её вам передаем, - рассказал Алексей Цыденов.

Глава также отметил, что зачастую товарищества обращаются за ремонтом сетей, но требуют при этом, чтобы сети у них купили, причём за большой ценник.

- И тут возникает вопрос: вам помощь нужна или вы денег хотите заработать? Такие случаи редкие, но они есть. Поэтому тут нужно товариществам сделать передачу этих сетей и уже что-то делать, - заявил Цыденов.

Он также обратил внимание, что в целом у товариществ накопилось много проблем.

- Несмотря на то, что это дачные и садовые товарищества, которые подразумевались как дачи для лета, по факту это уже населённые пункты - для многих людей это единственное жилье. Мы понимаем, нужно решать эти проблемы, улучшать состояние электросетей и дорог, денег для этого потребуется много. Сейчас вкладываться в эти частные сообщества мы можем только при введённом режиме чрезвычайной ситуации, а так у нас нет на это никаких прав, - рассказал Алексей Цыденов.

Он заметил, что в дальнейшем будет вестись работа по переводу ДНТ и СНТ в режим населённого пункта, чтобы можно было получить федеральные деньги на решение скопившихся проблем.

глава Бурятии Алексей Цыденов ДНТ СНТ

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