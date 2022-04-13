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В пригородных ДНТ и СНТ в Бурятии приступили к обновлению системы электроснабжения

В пригородных ДНТ и СНТ в Бурятии приступили к обновлению системы электроснабжения
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и мэрии заняться проблемами пригородных СНТ и ДНТ

В пригородных ДНТ и СНТ приступили к обновлению системы электроснабжения. Администрации Улан-Удэ на это выделена субсидия в размере 56,8 млн рублей.

- Во исполнение поручения главы Бурятии на совещании в январе 2022 года по проблемам электроснабжения в пригородных ДНТ и СНТ администрации Улан-Удэ выделена субсидия в размере 56,8 млн рублей на ремонт и реконструкцию электросетей, - сообщили в пресс правительстве Бурятии.

На сегодняшний день зарегистрировано 109 пригородных ДНТ и СНТ, из которых 24 являются проблемными. На их территориях отсутствуют обслуживающие организации. Износ электрических сетей и подстанций превышает 80%, это приводит к частым отключениям электроснабжения. С этой проблемой жители обращались в адрес мэрии Улан-Удэ и правительства Бурятии.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству и мэрии заняться проблемами пригородных СНТ и ДНТ. Глава отмечал, что садовые и дачные товарищества, прилегающие к Улан-Удэ, сейчас представляют собой полноценные населённые пункты с постоянно проживающим населением. На этих территориях на сегодняшний день зарегистрировано 4504 домовладения.

- В том формате, в котором они сегодня развиваются, это уже не дачи, не подсобное хозяйство, это постоянное жильё. Мы начинаем большую, долгую, дорогую в плане ресурсов и средств работу по организации нормальной жизнедеятельности в пригородных СНТ и ДНТ, где имеются масса инфраструктурных проблем, но при этом большое количество людей там живёт. Несмотря на то, что это ДНТ и СНТ, в которых хозяйствуют владельцы и жители – нам необходимо проблемы обустройства решать вместе с ними, - заявил Алексей Цыденов.


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