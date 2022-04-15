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Глава Бурятии обнадёжил по поводу печально известного тепличного комплекса

Глава Бурятии обнадёжил по поводу печально известного тепличного комплекса
Власть,  Фото:предоставлено жителем Гусиноозёрска
Алексей Цыденов рассказал о планах по развитию овощеводства

В ходе прямого эфира глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о мерах поддержки сельхозпроизводителей овощей.

- У нас производство овощей для собственного потребления никогда не было достаточным. Порядка 60 % обеспеченность овощами – завозное. Большая часть овощей в «доковидный» период импортировалось из Китая. Для Бурятии увеличение плодовоовощной продукции – актуальная тема, и мы занимаемся этим. Есть хорошая поддержка для сельхозпроизводителей - порядка 900 млн рублей в этом году предусмотрено для субсидирования по линии министерства сельского хозяйства, но задача не только произвести, но ещё и сохранить урожай, - отметил Цыденов.

Глава республики добавил, что по этому вопросу есть проекты по строительству овощехранилищей в Бурятии, а также по выращиванию овощей в теплицах.

- У нас есть такой тепличный проект в Гусиноозёрске, который у всех «на устах» но он пока не реализовался масштабно. Сейчас у них поменялся реестр, есть поддержка от «Внешэкономбанка». Поэтому мы ожидаем, что проект выйдет в активную фазу и уже в следующем году мы овощи собственного производства уже получим, - сказал он.

Как сообщал «Байкал-Daily», о планах по строительству тепличного комплекса в Гусиноозёрске для круглогодичного выращивания огурцов и помидоров стало известно ещё четыре года назад. Сообщалось, что здесь будут выращивать около 10 тысяч тонн экологически чистых овощей в год. Трудоустроить планировалось 170 человек. Строительство комплекса оценивалось в 2,1 миллиард рублей.

Однако ещё осенью 2020 года в Бурятии обратили внимание на то, что тепличный комплекс так и не заработал

А зимой 2021-го жители Гусиноозёрска рассказали, что уже построенные объекты демонтируют. Произошедшее шокировало местных жителей, которые надеялись на новые рабочие места.

Занимавший тогда поста министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов подтвердил, что в реализацию проекта «внесли существенные коррективы пандемия и ограничительные меры». Однако министр заверял, что «инвестор прилагает все усилия по открытию финансирования».

глава Бурятии Алексей Цыденов сельское хозяйство тепличное хозяйство овощи

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