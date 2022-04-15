Прокуратура внесла представления главам 13 районов Бурятии

В ходе масштабной проверки вскрыли более 100 нарушений закона



Прокуратура Бурятии проверила исполнение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения органами местного самоуправления. Результаты проверки оказались неутешительными: более 100 нарушений закона.



- Для их устранения принято более 60 актов реагирования. По результатам их рассмотрения к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 15 лиц, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Прокурорского вмешательства потребовали факты отсутствия в проектах организации дорожного движения сведений о некоторых автомобильных дорогах в Баргузинском и Кижингинском районах.



В районах выявлено ненадлежащее содержание автомобильных дорог местного значения, отсутствие дорожных знаков, освещения, разрушение дорожного покрытия, образование ям и выбоин, сужение ширины полос местной дороги, снежные накаты, скользкость. Всё это послужило основанием для внесения представлений прокуратуры главам 13 районов республики.



Прокуроры Баргузинского, Заиграевского, Закаменского районов в суд направили иски о понуждении владельцев дорог установить дорожные знаки, устранить дефекты дорожного полотна.



Нарушения федерального законодательства при постановке на кадастровый учёт земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами местного значения, выявлены прокурорами Бичурского, Мухоршибирского районов, Северобайкальским межрайонным прокурором. Внесены два представления об устранении нарушений закона. Прокурор Мухоршибирского района в суд направил исковое заявление с требованиями обязать администрацию сельского поселения «Кусотинское» принять меры по постановке на учёт автомобильной дороги.



Выявлена угроза подтопления мостового перехода через реку Хурай-Хобок на автомобильной дороге «Зактуй-Аршан» и угроза ограничения транспортного сообщения с сёлами. Прокурор объявил предостережение главе Тункинского района.



Надзорные мероприятия продолжаются.



