Забайкальский министр труда и соцзащиты подал в отставку

Власть, Фото: пресс-служба минтруда Забайкальского края

Евгений Казаченко освобождён от замещаемой должности с 5 апреля



В Забайкальском крае министр труда и социальной защиты населения региона Евгений Казаченко подал в отставку по собственному желанию. С 5 апреля он освобождён от замещаемой должности.



Напомним, Евгений Казаченко официально был назначен на должность министра труда и социальной защиты населения края 15 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

