Евгений Казаченко освобождён от замещаемой должности с 5 апреля
В Забайкальском крае министр труда и социальной защиты населения региона Евгений Казаченко подал в отставку по собственному желанию. С 5 апреля он освобождён от замещаемой должности.
Напомним, Евгений Казаченко официально был назначен на должность министра труда и социальной защиты населения края 15 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский министр труда и соцзащиты подал в отставку
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