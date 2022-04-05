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Забайкальский министр труда и соцзащиты подал в отставку

Забайкальский министр труда и соцзащиты подал в отставку
Власть,  Фото:пресс-служба минтруда Забайкальского края
Евгений Казаченко освобождён от замещаемой должности с 5 апреля

В Забайкальском крае министр труда и социальной защиты населения региона Евгений Казаченко подал в отставку по собственному желанию. С 5 апреля он освобождён от замещаемой должности.

Напомним, Евгений Казаченко официально был назначен на должность министра труда и социальной защиты населения края 15 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
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