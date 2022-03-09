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В Госдуме предложили выдавать ипотеку на новостройки под 5%

В Госдуме предложили выдавать ипотеку на новостройки под 5%
Власть,  Фото:pixabay.com
Предложение направят вице-премьеру Марату Хуснуллину

В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Для этого нужно использовать высоконадёжные ипотечные портфели банков (ВИП) в качестве залога для получения средств от Банка России, сообщают «Известия».

В ближайшее время такое предложение члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли.

Согласно инициативе, под залог Центробанк должен выдавать займы банкам под не более 2% годовых, а кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3%. По мнению экспертов, реализация предложения поможет увеличить число доступных новостроек в стране и сдержать рост цен на жилье.

Отмечается, что основная задача в сфере строительства — обеспечение спроса на новостройки. Если она будет решена, получится преодолеть большинство проблем в стройотрасли.
госдума ипотека

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