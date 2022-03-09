Предложение направят вице-премьеру Марату Хуснуллину
В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% на массовые новостройки. Для этого нужно использовать высоконадёжные ипотечные портфели банков (ВИП) в качестве залога для получения средств от Банка России, сообщают «Известия».
В ближайшее время такое предложение члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ направят вице-премьеру Марату Хуснуллину в качестве меры поддержки отрасли.
Согласно инициативе, под залог Центробанк должен выдавать займы банкам под не более 2% годовых, а кредитным организациям позволят устанавливать наценку до 3%. По мнению экспертов, реализация предложения поможет увеличить число доступных новостроек в стране и сдержать рост цен на жилье.
Отмечается, что основная задача в сфере строительства — обеспечение спроса на новостройки. Если она будет решена, получится преодолеть большинство проблем в стройотрасли.
В Госдуме предложили выдавать ипотеку на новостройки под 5%
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предложение направят вице-премьеру Марату Хуснуллину
Первыми внимание на поздравление от министра спорта Бурятии обратили феминистки
Дамби Дамбаев работал на посту главы района более семи лет
Власть, 08.03.2022
«Говорить о чём-то позитивном пока рано», - заявил глава российской делегации
Власть, 05.03.2022
Также Роскомнадзор начал блокировать в стране Twitter
Закон может вступить в силу уже в субботу
Татьяна Москалькова просит о встрече с российскими военнопленными
По словам бизнесмена, интересы России в будущем лежат в Азии
Депутаты Хурала обеспокоились, что туристов могут обокрасть
Во время второго раунда переговоров будет обсуждаться тема прекращения огня
Коронавирусная эпоха уходит в прошлое
С предложением выступали оппозиционеры
Новый главврач БСМП приедет из Хоринска
Игорь Бобков забил тревогу из-за отстрела росомах
Начальников получили агентство лесного хозяйства и агентство ГО и ЧС