Новый главврач БСМП приедет из Хоринска
Стало известно, кто займёт пост главврача БСМП в Улан-Удэ. Новым главврачом больницы скорой медицинской помощи стал Вячеслав Дондоков, который до этого возглавлял Хоринскую центральную районную больницу.
Заключительное видеообращение Вячеслава Дондокова на прежнем посту опубликовали в группе «Хоринск-инфо».
- Как вы многие уже знаете, мне было предложено возглавить одну из ведущих клиник Республики Бурятия – БСМП. По результатам конкурса моя кандидатура была утверждена. Эту неделю я дорабатываю здесь, и переезжаю, - сообщил Вячеслав Дондоков.
Он признался, что ему немного «грустно», но поблагодарил хоринцев за понимание, взаимодействие и за поддержку врачей во время пандемии коронавируса.
- Своим дорогим коллегам, хочу пожелать дальнейшего развития, процветания нашей больнице. И помните вы всегда останетесь в моём сердце, как самые лучшие коллеги, самая хорошая больница. Я проработал на хоринской земле с 2015 года и, считаю, что сделано было много. Не всё у нас получилось так как мы хотели, но мы старались, честно. Как сын хоринской земли, хочу пожелать своей Родине процветания, развития, движения вперёд и мирного неба над головой. Спасибо дорогие земляки, всего хорошего, до свидания! – заключил Дондоков.
В январе пост главврача БСМП покинул Дамбинима Самбуев. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию спустя два года работы в этой должности. До прихода в БСМП Самбуев больше двух лет трудился министром здравоохранения Бурятии.
В Улан-Удэ подобрали нового главврача БСМП
Власть, Фото:
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