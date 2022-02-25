Экс-министр внутренних дел Бурятии назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными

Иван Калашников: «Принятое решение президентом совершенно обоснованное»
Экс-министр внутренних дел Бурятии Иван Калашников назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными, сообщает пресс-служба правительства РБ.
- Ситуация действительно на протяжении последних 8 лет развивалась в основе своей непредсказуемо со стороны поведения руководства Украинской республики. Надо сказать, что сегодня я не знаю, насколько уместны переговоры с этой властью, которая с точки зрения здравого и законного смысла вообще не является легитимной властью, потому что пришла к власти в результате государственного переворота. Тем не менее с нашей стороны, со стороны Российской Федерации были приняты все возможные дипломатические шаги, которые дали бы возможность мирно урегулировать все вопросы, связанные с тем, что творится сегодня в Луганской и Донецкой областях. На протяжении этих лет мы регулярно видели постоянные обстрелы, обстрелы жилого массива, обстрелы мирных жителей, удары по школам, по детским учреждениям. Это где видано, когда дети учатся и по сигналу сирены хватаются и бегут в подвал и прячутся там от бомбёжки, от выстрелов и от этих постоянных нападений. Поэтому все мирные дипломатические возможности, считаю, были исчерпаны и сегодня принятое решение президентом совершенно обоснованное. Своевременное однозначно, а в суждении некоторых, наших особенно старших поколений, думаю, что даже уже и запоздалое. Потому что беспредел, который творился, его нужно останавливать. Вторая позиция – я считаю, что сегодня заявления США, Великобритании руководства о каких-то их интересах на территории вообще Европы, а в том числе особенно на Украине. Какие у них территории? Каждый из них живёт на своих материках, вдали от Европы и, безусловно, никаких интересов здесь быть не может. Здесь интересы граждан Российской Федерации, - отметил Иван Игнатович.
Напомним, ранее позицию президента также «единственно верной» назвал глава Бурятии Алексей Цыденов.
- Люди в этих республиках так живут уже много лет. И сейчас вопрос их жизни и смерти решался в Вашингтоне. Но ответил наш президент! Мы не только Донбасс защищаем, мы свою собственную страну – своё будущее защищаем, - заявил глава Бурятии.
Экс-министр внутренних дел Бурятии назвал решения о признании ДНР и ЛНР своевременными
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Власть, 25.02.2022
Иван Калашников: «Принятое решение президентом совершенно обоснованное»
Ситуация немало рассмешила жителей Бурятии
Алексей Мишенин признан виновным по делу о крупном хищении
Выводятся из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО
Об этом объявил Владимир Зеленский
Целью специальной военной операции Путин назвал «защиту людей, которые подвергаются геноциду со стороны киевского режима»
О том, как прошёл турнир, рассказала его участница – министр культуры
Под ограничения попали двое из трёх представителей Бурятии в Госдуме
Власть, 23.02.2022
Анастасия Кузовлева находится в СИЗО с осени
Власть, 23.02.2022
В Улан-Удэ в День защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню
Среди них есть офицеры-отставники, разведчики, связисты
Алексей Цыденов выступил с, пожалуй, самым ярким заявлением за всё время своей работы в Бурятии
Члены Совета безопасности России поддержали решение
Власть, 21.02.2022
Пять буддийских храмов находятся на территории Селенгинского района
Власть, 21.02.2022
Можно будет задать вопросы о земельном законодательстве