Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии

Среди них есть офицеры-отставники, разведчики, связисты
Накануне Дня защитника Отечества в Народном Хурале Бурятии рассказали, где и как проходила служба нынешних депутатов в армии.
Так, председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов проходил подготовку на военной кафедре Бурятского сельхозинститута. Воинский профиль – командир мотострелкового взвода. Имеет звание «капитан запаса».
Депутат Сергей Пашинский отслужил в армии с 1983 по 1985 год в танковой части Монголии. Выпускник спортфака БГПИ, он становился чемпионом Вооружённых Сил СССР среди молодёжи по вольной борьбе.
Председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев проходил сборы, обучаясь на военной кафедре БГСХА. Имеет звание «лейтенант запаса».
Депутат Андрей Зыбынов прошёл срочную службу в рядах Советской Армии в 1982-1984 годы. Служил на авиционно-технической базе в составе дивизии стратегической авиации.
Председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец отслужил два года в разных частях и завершил службу в 1989 году в Ленинградском военном округе Заполярье, в должности «стрелок» и «радиотелефонист».
А вот депутат Баир Гармаев служил командиром танкового взвода в городе Горький. Службу завершил в 1989 году.
Депутат от Кабанского района Валерий Кочнев служил в батальоне связи, завершил службу в 1997 году в Монголии, городе Чойбалсан.
Среди парламентариев есть и разведчики: Леонтий Красовский, Намсарай Намсараев и Бадмадоржо Жигжитов.
Иннокентий Вахрамеев и Николай Дашиев – офицеры, оба окончили Восточно-Сибирский институт МВД РФ.
Депутат Анатолий Ковалев начал службу в 1979 году в железнодорожных войсках в Казахстане, завершил в должности замполита.
Алексанр Цыденов прошёл службу на военной кафедре Бурятского сельхозинститута. Офицер запаса.
Депутат Михаил Гергенов принял присягу в 1986 году. Прошёл военную кафедру Иркутского госуниверситета.
В войсках КГБ СССР нёс службу Виталий Лыгденов.
Депутат Тумэн Дондоков служил в Чите. Будучи водителем пожарной машины, нередко выезжал на тушение пожаров.
Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии
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