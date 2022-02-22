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Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии

Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии
Власть, 
Среди них есть офицеры-отставники, разведчики, связисты

Накануне Дня защитника Отечества в Народном Хурале Бурятии рассказали, где и как проходила служба нынешних депутатов в армии.

Так, председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов проходил подготовку на военной кафедре Бурятского сельхозинститута. Воинский профиль – командир мотострелкового взвода. Имеет звание «капитан запаса».

Депутат Сергей Пашинский отслужил в армии с 1983 по 1985 год в танковой части Монголии. Выпускник спортфака БГПИ, он становился чемпионом Вооружённых Сил СССР среди молодёжи по вольной борьбе.

Председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев проходил сборы, обучаясь на военной кафедре БГСХА. Имеет звание «лейтенант запаса».

Депутат Андрей Зыбынов прошёл срочную службу в рядах Советской Армии в 1982-1984 годы. Служил на авиционно-технической базе в составе дивизии стратегической авиации.

Председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец отслужил два года в разных частях и завершил службу в 1989 году в Ленинградском военном округе Заполярье, в должности «стрелок» и «радиотелефонист».

А вот депутат Баир Гармаев служил командиром танкового взвода в городе Горький. Службу завершил в 1989 году.

Депутат от Кабанского района Валерий Кочнев служил в батальоне связи, завершил службу в 1997 году в Монголии, городе Чойбалсан.

Среди парламентариев есть и разведчики: Леонтий Красовский, Намсарай Намсараев и Бадмадоржо Жигжитов.

Иннокентий Вахрамеев и Николай Дашиев – офицеры, оба окончили Восточно-Сибирский институт МВД РФ.

Депутат Анатолий Ковалев начал службу в 1979 году в железнодорожных войсках в Казахстане, завершил в должности замполита.

Алексанр Цыденов прошёл службу на военной кафедре Бурятского сельхозинститута. Офицер запаса.

Депутат Михаил Гергенов принял присягу в 1986 году. Прошёл военную кафедру Иркутского госуниверситета.

В войсках КГБ СССР нёс службу Виталий Лыгденов.

Депутат Тумэн Дондоков служил в Чите. Будучи водителем пожарной машины, нередко выезжал на тушение пожаров.
депутаты Народного Хурала

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