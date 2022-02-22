Бурятские депутаты рассказали, как служили в армии

Среди них есть офицеры-отставники, разведчики, связисты



Накануне Дня защитника Отечества в Народном Хурале Бурятии рассказали, где и как проходила служба нынешних депутатов в армии.



Так, председатель Народного Хурала Бурятии Владимир Павлов проходил подготовку на военной кафедре Бурятского сельхозинститута. Воинский профиль – командир мотострелкового взвода. Имеет звание «капитан запаса».



Депутат Сергей Пашинский отслужил в армии с 1983 по 1985 год в танковой части Монголии. Выпускник спортфака БГПИ, он становился чемпионом Вооружённых Сил СССР среди молодёжи по вольной борьбе.



Председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев проходил сборы, обучаясь на военной кафедре БГСХА. Имеет звание «лейтенант запаса».



Депутат Андрей Зыбынов прошёл срочную службу в рядах Советской Армии в 1982-1984 годы. Служил на авиционно-технической базе в составе дивизии стратегической авиации.



Председатель комитета по социальной политике Игорь Марковец отслужил два года в разных частях и завершил службу в 1989 году в Ленинградском военном округе Заполярье, в должности «стрелок» и «радиотелефонист».



А вот депутат Баир Гармаев служил командиром танкового взвода в городе Горький. Службу завершил в 1989 году.



Депутат от Кабанского района Валерий Кочнев служил в батальоне связи, завершил службу в 1997 году в Монголии, городе Чойбалсан.



Среди парламентариев есть и разведчики: Леонтий Красовский, Намсарай Намсараев и Бадмадоржо Жигжитов.



Иннокентий Вахрамеев и Николай Дашиев – офицеры, оба окончили Восточно-Сибирский институт МВД РФ.



Депутат Анатолий Ковалев начал службу в 1979 году в железнодорожных войсках в Казахстане, завершил в должности замполита.



Алексанр Цыденов прошёл службу на военной кафедре Бурятского сельхозинститута. Офицер запаса.



Депутат Михаил Гергенов принял присягу в 1986 году. Прошёл военную кафедру Иркутского госуниверситета.



В войсках КГБ СССР нёс службу Виталий Лыгденов.



Депутат Тумэн Дондоков служил в Чите. Будучи водителем пожарной машины, нередко выезжал на тушение пожаров.

