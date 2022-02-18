Председатель комитета Хурала Бурятии покидает пост

Аркадий Цыбиков решил досрочно освободить кресло председателя комитета Народного Хурала Бурятии по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии.
Личное заявление о досрочном сложении полномочий председателя комитета Хурала Аркадий Цыбиков подал 15 февраля.
Отметим, Цыбиков покидает только пост председателя комитета - высокую руководящую должность, за которую идёт зарплата из бюджета (а в будущем и вип-прибавка к пенсии). Но этот пост нельзя совмещать с бизнесом и другой работой. Рядовым депутатом Народного Хурала он остаётся.
Аркадий Цыбиков возглавил комитет Народного Хурала по нацвопросам осенью 2020 года. За его кандидатуру проголосовали 33 депутата.
Претендовали на высокую должность также член фракции «Справедливая Россия» Виталий Лыгденов, который набрал 17 голосов, и тележурналист Намсарай Намсараев, получивший 5 голосов.
До Цыбикова комитет возглавлял ещё один известный бизнесмен, спортивный меценат Валерий Доржиев. Он своё решение объяснил большой занятостью в связи с поддержкой бурятских боксёров.
Всего в Народном Хурале шесть комитетов – бюджетный, по госустройству, аграрный, по экономической политике, по социальной политике и по нацвопросам. Их руководители находятся на госслужбе и получают довольно-таки высокую зарплату.