Высокие должности в Хурале Бурятии освободили Пётр Носков и Валерий Доржиев

Обоих проводили под аплодисменты
Сразу два председателя комитетов Народного Хурала сегодня покинули свои посты. Пётр Носков ушёл с должности председателя комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку. Валерий Доржиев оставил пост председателя комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям. Покинув данные высокооплачиваемые должности, они стали рядовыми депутатами Хурала.
Как сообщал «Байкал-Daily», о грядущей отставке Петра Носкова стало известно ещё в конце мая.
За прекращение полномочий Петра Носкова проголосовал 61 депутат, «против» - 0, воздержались – 0.
Валерий Доржиев подал заявление о досрочном сложении полномочий председателя комитета не так давно.
Его уход с высокого поста поддержали не так единодушно. Голоса распределились следующим образом: «за» - 51, «против» - 10, воздержались – 0.
Перед тайным голосованием Валерий Доржиев впервые публично объяснил, почему решил уйти с должности. Он связал это со своей активной деятельностью в сфере спорта – известный спортивный меценат Доржиев возглавляет федерацию бокса Бурятии.
- Вы все знаете о том, что Олимпийские игры перенесли на 2021 год, и то, что мы наработали с нашими спортсменами, возвращается сейчас на исходные позиции. Я приложил много времени, сил и посчитал, что снова с исходных позиций сложно будет выбираться в сборную страны. Сочетать профессиональную работу в Народном Хурале и профессиональную работу в спорте было бы очень сложно. Я посоветовался с Владимиром Анатольевичем (Павловым – председателем Народного Хурала – ред.), с главой Бурятии Алексеем Самбуевичем. И я со спокойной душой оставляю работу в Народном Хурале и переключаюсь на спорт, - объяснил Доржиев.
И Доржиева, и Носкова проводили под аплодисменты.
Депутаты также предложили вручить им награды за заслуги в развитии парламентаризма в Бурятии. Это предложение рассмотрят позже.
Высокие должности в Хурале Бурятии освободили Пётр Носков и Валерий Доржиев
Власть, Фото:
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