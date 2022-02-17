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В Улан-Удэ замгенпрокурора РФ вручил ключи от квартир дольщикам

В Улан-Удэ замгенпрокурора РФ вручил ключи от квартир дольщикам
Власть,  Фото:прокуратура Бурятии
Завершено строительство проблемной новостройки в 140А квартале

17 февраля находящийся с рабочим визитом в Бурятии заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин вручил ключи от долгожданных квартир участникам долевого строительства ЖК «Новосёл». Объект состоит из пяти малоэтажных домов блокированной застройки в 140А квартале Улан-Удэ.

Дома не смогло достроить вовремя ООО «Стамстрой», и обманутые дольщики так и не получили ключи в срок. После банкротства застройщика проблемной новостройкой занялся Фонд защиты прав дольщиков. С привлечением федеральных средств дома были достроены.

- По мерам прокурорского реагирования при возведении жилых домов устранялись нарушения законодательства о закупках, градостроительного законодательства. В целях соблюдения требований законодательства о технологическом присоединении в декабре 2021 года заместителю министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. При содействии прокуратуры и правительства республики региональным Фондом поддержки граждан – участников долевого строительства оперативно решены проблемы технического присоединения объекта к инженерным сетям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В итоге строительство объекта было завершено, восстановлены права 29 человек.

В торжественной обстановке заместитель Генерального прокурора Дмитрий Демешин вручил ключи участникам долевого строительства.

обманутые дольщики Генпрокуратура

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