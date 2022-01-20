Законопроект подготовила ЛДПР
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, подразумевающий введение полного запрета в стране на продажи вейп-устройств и жидкого никотина, сообщает «Коммерсант».
- Законопроект в целях сохранения здоровья граждан нашей страны направлен на установление полного запрета продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для её доставки,— говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в Telegram-канале автора законопроекта Ярослава Нилова.
Парламентарии подчеркивают, что в России наблюдается стремительный рост продаж вейпов. Так, в 2020 году продажи электронных систем доставки никотина с учётом систем нагревания табака составили почти 47 млрд рублей, а объем нелегального рынка в рунете — 6,5 млн рублей. А оборот данных средств к 2023 году может увеличиться более чем в пять раз.
Авторы законопроекта также напомнили о полном запрете на продажу электронных сигарет в таких странах, как Индия, Сингапур, Малайзия, Австралия, Бразилия и Норвегия.
В Госдуму вносят законопроект о полном запрете продажи вейпов в России
Власть, Фото:
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