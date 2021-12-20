Глава Бурятии: «Это не та работа, где можно сохранить здоровье»

Алексей Цыденов прокомментировал планы по избранию на второй срок
У правительства Бурятии пока нет планов по разработке законопроекта о том, чтобы разрешить главе республики избираться более чем на два срока. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
В середине декабря Госдума отменила запрет главам регионов избираться более чем на два срока подряд. Число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять региональные заксобрания.
По словам Алексея Цыденова, в Бурятии пока не обсуждали рассмотрение подобного законопроекта. Тем более у самого Цыденова истекает только первый срок на посту главы.
- Мы точно будем вносить изменения в соответствие с федеральным законодательством, потому что там ряд поправок, а не только эта. Что касается количества сроков – пока таких планов нет, - сообщил он.
На вопрос, будет ли Алексей Цыденов баллотироваться на второй срок, он подчеркнул, что решение будет зависеть от оценки его деятельности, которую даст само население.
- Количество сроков в первую очередь зависит от оценки деятельности. Если неудачно работаешь, то и одного срока достаточно. Если люди поддерживают тебя, то вопрос другой. Сегодня всеми имеющими информационными ресурсами – соцсетями, телеграм-каналами, вайбер-чатами и прочее замылить какую-то ситуацию практически невозможно. Оценка деятельности быстро формулируется, - отметил Алексей Цыденов.
Он также признался: «Если честно, это не та работа, на которой можно сохранить здоровье, работая долго».
Отметим, о высокой загруженности главы уже сообщалось не раз. Свет в его рабочем кабинете постоянно горит допоздна. После тяжёлых командировок из Москвы и других городов прямо с самолёта ранним утром Цыденов сразу же отправляется на работу.
- С первого дня я начал работать на результат, чтобы не было стыдно по окончанию своей работы. Выборы главы будут в следующем году. Впереди ещё десять месяцев – практически год. Надеюсь, что люди поддержат, но решать им. Поэтому загадывать не берусь. Буду работать, как работал раньше, от зари до зари. Надеюсь, и результаты будут, - заключил Алексей Цыденов.
Алексей Цыденов приехал в Бурятию в феврале 2017 года, когда был назначен врио главы республики после досрочной отставки Вячеслава Наговицына. В сентябре 2017-го одержал убедительную победу на выборах главы, набрав 87 % голосов избирателей. Срок полномочий главы – пять лет, так что в сентябре 2022 года Бурятию ждут очередные выборы.
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