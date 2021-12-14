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Депутат призвал публично вакцинировать детей первых лиц Бурятии

Депутат призвал публично вакцинировать детей первых лиц Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Бобков просит отказаться от «огульной рекламы вакцины»

Препарат от коронавируса для детей от 12 до 17 лет будет зарегистрирован минздравом России 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьер России Татьяна Голикова. По её словам, вакцина от коронавирусной инфекции для детей поступит в гражданский оборот в России не раньше конца декабря 2021 года.

Министерство здравоохранения России готовит проект приказа, согласно которому вакцинация детей от COVID-19 будет добровольной по письменному заявлению родителей. Речи о недопуске невакцинированных детей в образовательные учреждения в этом документе не идёт, сообщало Дума ТВ.

Депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Бобков на сегодняшней внеочередной сессии обратился к первым лицам республики с вопросом, будут ли они публично прививать от коронавируса свих детей и внуков.

- Когда будет окончательно создана вакцина для детей, то первые лица в государстве и в нашей республике будут демонстрировать, что их несовершеннолетние дети или внуки поставили вакцину, уже привиты? Чтобы не видели вот эту огульную рекламу, в которой будут рекламировать непонятно чьих детей с призывами вакцинироваться. Всё-таки самое лучшая реклама, это, наверное, когда первые лица показывают своих несовершеннолетних детей или внуков, что их прививают, - поделился своим мнением Игорь Бобков.

В завершение своего обращения он отметил, что после введения вакцинации в стране первые лица поставили прививку «не последние, но и не первые».

Председатель парламента Владимир Павлов озвучил статистические данные по заболеваемости коронавирусом среди детей Бурятии: «60% по школьникам, 28% по детским садам», - коротко сказал он.

Первый заместитель председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин не остался в стороне при обсуждении вопроса от Бобкова. Он посчитал вопрос депутата некорректным.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов во второй раз поставил вакцину от коронавируса в июле. В сентябре он подхватил ковид, но перенёс его в лёгкой форме, что связал как раз с наличием прививки.
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