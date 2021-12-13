Новым замминистра культуры Бурятии стал опытный финансист

Ранее он работал в управлении федерального казначейства
В Бурятии определились с новым заместителем министра культуры по вопросам экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения. Должность получил Баир Цыбиков, ранее трудившийся в управлении федерального казначейства по Бурятии. О его назначении сообщила в Instagram министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
Прежний замминистра культуры Леонид Будаев летом перешёл на пост главы Курумканского района.
- Практически с конца мая этого года министерство культуры Бурятии работало без заместителя министра по экономике и финансам. Леонид Борисович Будаев, занимавший этот пост, сейчас успешно возглавляет Курумканский район. Чему рады, и мы спокойны за культуру в отдалённом районе. А сегодня я хочу представить вам нового члена нашей небольшой, но дружной команды. На работу заместителя министра по экономике и финансам приглашён Баир Викторович Цыбиков. Выпускник юридического факультета БГУ, в 2011 году получил второе высшее образование по специальности «Национальная экономика» ВСГУТУ, - сообщила Соёлма Дагаева.
По её словам, для сферы культуры Баир Цыбиков не чужой, поскольку трудовую деятельность начал в 2001 году юристом в научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры. Тогда это учреждение было в ведомстве министерства культуры Бурятии.
В 2002 году он перешёл в управление федерального казначейства по Бурятии. Работал на должностях специалиста 1 категории, ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника отдела кадровой и юридической службы.
С июня 2010 года возглавил юридический отдел управления федерального казначейства. С апреля 2016 года по сентябрь 2021 замещал должность замруководителя управления. Он курировал вопросы внутреннего финансового надзора, исполнения бюджетов в Бурятии, операционной деятельности и исполнения функций централизованной бухгалтерии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в республике. Имеет ведомственные награды.
- Уверена, что этот богатый опыт пригодится Баиру Викторовичу в нашей отрасли, ведь в последние три года на культуру Бурятии поступает беспрецедентное количество федеральных и республиканских средств. Для нас их своевременное и правильное освоение очень важно, - подчеркнул Соёлма Дагаева.
Новым замминистра культуры Бурятии стал опытный финансист
Власть, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ранее он работал в управлении федерального казначейства
Суд назначил штраф в 5 тысяч рублей
Потерпевшая два месяца не видела положенных ей денег
В здании сейчас находится библиотека
Власть, 11.12.2021
Голосование было тайным
Екатерина Фролова возглавляла следственное управление МУ МВД России «Иркутское»
Законопроект принят во втором чтении
Прокуратура выявила антикоррупционное нарушение
Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева рассказала об обсуждении бюджета
Нормы будут применяться для конфискации незаконно полученной криптовалюты
Законопроект касается QR-кодов в общественных местах
Главой Иволгинского района стал замминистра культуры республики
Школьники жаловались на холодные и жирные блюда
Алексей Цыденов договорился о поставке новых автобусов в республику
Власть, 08.12.2021
Образованный совет займётся разработкой инициатив и раскрытием потенциала региона