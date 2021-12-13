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Новым замминистра культуры Бурятии стал опытный финансист

Новым замминистра культуры Бурятии стал опытный финансист
Власть,  Фото:страница Соёлмы Дагаевой
Ранее он работал в управлении федерального казначейства

В Бурятии определились с новым заместителем министра культуры по вопросам экономики, правовой работы и бухгалтерского обеспечения. Должность получил Баир Цыбиков, ранее трудившийся в управлении федерального казначейства по Бурятии. О его назначении сообщила в Instagram министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.

Прежний замминистра культуры Леонид Будаев летом перешёл на пост главы Курумканского района.

- Практически с конца мая этого года министерство культуры Бурятии работало без заместителя министра по экономике и финансам. Леонид Борисович Будаев, занимавший этот пост, сейчас успешно возглавляет Курумканский район. Чему рады, и мы спокойны за культуру в отдалённом районе. А сегодня я хочу представить вам нового члена нашей небольшой, но дружной команды. На работу заместителя министра по экономике и финансам приглашён Баир Викторович Цыбиков. Выпускник юридического факультета БГУ, в 2011 году получил второе высшее образование по специальности «Национальная экономика» ВСГУТУ, - сообщила Соёлма Дагаева.

По её словам, для сферы культуры Баир Цыбиков не чужой, поскольку трудовую деятельность начал в 2001 году юристом в научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры. Тогда это учреждение было в ведомстве министерства культуры Бурятии.

В 2002 году он перешёл в управление федерального казначейства по Бурятии. Работал на должностях специалиста 1 категории, ведущего специалиста, главного специалиста, заместителя начальника отдела кадровой и юридической службы.

С июня 2010 года возглавил юридический отдел управления федерального казначейства. С апреля 2016 года по сентябрь 2021 замещал должность замруководителя управления. Он курировал вопросы внутреннего финансового надзора, исполнения бюджетов в Бурятии, операционной деятельности и исполнения функций централизованной бухгалтерии территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в республике. Имеет ведомственные награды.

- Уверена, что этот богатый опыт пригодится Баиру Викторовичу в нашей отрасли, ведь в последние три года на культуру Бурятии поступает беспрецедентное количество федеральных и республиканских средств. Для нас их своевременное и правильное освоение очень важно, - подчеркнул Соёлма Дагаева.


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