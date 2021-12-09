Бурятский депутат раскритиковал Фонд регионального развития

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева рассказала об обсуждении бюджета
В парламенте Бурятии состоялось заседание рабочей группы комитета по бюджету. На этом совещании обсуждалось освоение выделенных средств Фондом регионального развития Бурятии. Депутат Оксана Бухольцева, представитель партии «Справедливая Россия», отмечает, что в фонде ежегодно остаются деньги, которые переходят на следующий год.
- Даже освоить деньги они никак не могут. Расторгают соглашения, заключают новые. При этом каждый год расторгнутых соглашений больше, чем заключенных, - сообщает в своем аккаунте в соцсети Бухольцева.
Также на заседании была обсуждена госпрограммы минприроды. Депутат Оксана Бухольцева высказала своё мнение и по этому поводу.
- Ошибки, опечатки - разные цифры на одни и те же мероприятия, суммы не сходятся. Вопросов много по конкретным подпрограммам. Ответы через раз. При этом докладчик Наталья Тумуреева (замминистра природных ресурсов – ред.) на курируемые вопросы ответила довольно честно. Но от этого количество вопросов, зависших в воздухе, не уменьшилось, - написала Бухольцева.
Резюмируя, она высказывает свое мнение о бюджете Бурятии, что мероприятия не расписаны и всё завуалировано. В итоге главный документ республики Бухольцева сочла не прозрачным.
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