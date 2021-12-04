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Назван фаворит на пост главы Иволгинского района Бурятии

Назван фаворит на пост главы Иволгинского района Бурятии
Власть,  Фото:pexels.com
Фамилию озвучил зампред регионального правительства

3 декабря под председательством зампреда правительства Бурятии - министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсана Дареева состоялся второй этап конкурсного отбора кандидата на должность главы муниципального образования «Иволгинский район» в форме собеседования.

- Фаворитом среди претендентов на должность главы Иволгинского района является Николай Владимирович Емонаков, который представил наиболее проработанную программу развития района, обладает необходимым управленческим опытом, знанием особенностей района. Кроме того, Николай Емонаков пользуется максимальным доверием и поддержкой главы Бурятии и всего правительства республики, - заявил председатель конкурсной комиссии Галсан Дареев.

По итогам собеседования Николай Емонаков и Дамдин Гармаев получили голоса 12 членов комиссии; Жамсо Цыренжапов, Александр Гармаев, Зоригто Цыдыпов - 6 голосов. Денис Очиров на собеседование не явился, Мунко Гармабазарова не поддержал ни один член комиссии. 

В результате на рассмотрение сессии совета депутатов будут представлены 5 кандидатов:

1. Николай Емонаков, первый заместитель министра культуры Бурятии.
2. Александр Гармаев, заместитель начальника ЦНСН – врач по общей гигиене ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Бурятии».
3. Дамдин Гармаев, заместитель главы МО «Иволгинский район» по экономике и финансам.
4. Зоригто Цыдыпов, начальник муниципального казённого учреждения «Служба административно-хозяйственного обеспечения» администрации сельского поселения «Нижнеиволгинское».
5. Жамсо Цыренжапов, глава МО СП «Оронгойское» Иволгинского района.

В работе комиссии приняли участие 12 человек.

В состав комиссии входят:
1. Галсан Дареев.
2. Алдар Доржиев, министр туризма Бурятии.
3. Евгений Коркин, первый замминистра строительства и ЖКХ республики Бурятия.
4. Доржи Ангархаев, замминистра образования республики Бурятия.
5. Алексей Назимов, первый замминистра транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Бурятия.
6. Олег Бадлуев, зампред комитета территориального развития Администрации Главы и Правительства Бурятии.
7. Юрий Доржиев, глава МО СП «Гурульбинское».
8. Василий Тогочиев, глава МО СП «Нижнеиволгинское».
9. Виктор Пастухов, председатель районного Совета депутатов МО «Иволгинский район».
10. Эдуард Семенов, депутат районного Совета депутатов МО «Иволгинский район».
11. Балдандоржи Бимбаев (от общественности).
12. Анатолий Куприянов (от общественности).

Сессия, на которой будут рассмотрены представленные кандидаты, состоится ориентировочно 6 декабря, сообщили в пресс-службе республиканского правительства. 
назначение

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