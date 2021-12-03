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Глава Бурятии обратился к руководству Иволгинского района

Глава Бурятии обратился к руководству Иволгинского района
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
От руководства района и от глав поселений зависит судьба новых школ в пригороде

Глава Бурятии Алексей Цыденов напомнил, что судьба пяти новых школ зависит от руководства Иволгинского района и от глав поселений.

В пресс-службе правительства Бурятии пояснили, что завершение строительства пяти новых школ в Иволгинском районе запланировано на декабрь 2022 года. Профинансирует строительство федеральный бюджет и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ.

До окончательного решения вопроса о начале строительства необходимо подтверждение со стороны администрации Иволгинского района и глав поселений информации по земельным участкам и технической готовности.

- Аванс на строительство школ должен быть перечислен в декабре текущего года. До этого должно быть подписано соглашение между министерством образования и дочерней компанией ВЭБ.РФ «ПроШкола» и его структурными подразделениями. Но это соглашение может подписано и перечислены деньги только после подтверждения всех вопросов по земельным участкам в поселениях, по технической готовности и всего остального, что в обязанностях руководства района и конкретных поселений. В связи с чем сейчас всё зависит именно от руководства района и от глав поселений. Если какое-то поселение окажется не готовым, то деньги вернутся в бюджет, и строительство школы будет отменено. Сроки чрезвычайно сжатые. Школы должны быть сданы уже в декабре следующего года. Поэтому ВЭБ. РФ оценивает все риски и может отменить строительство любой из школ, в случае возникновения на старте хотя бы малейших проблем, - сообщил Алексей Цыденов.

Он выразил уверенность, что «наши главы поселений понимают все риски и не подведут своих жителей и их детей».

Будущие пять школ примут почти 2,5 тысячи школьников. Планируется строительство школ в селе Иволгинск (450 мест), улусе Нур-Селение (250 мест), селе Нижняя Иволга (250 мест), селе Поселье (250 мест), селе Сотниково (250 мест).
глава Бурятии Алексей Цыденов школы Иволгинский район

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