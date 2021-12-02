Игорь Марковец рассказал детям о своём пути
В боулинг-клубе депутат Народного Хурала Бурятии Игорь Марковец и 35 подростков заняли семь дорожек. Марковец лично провёл инструктаж и разминку с детьми.
Сегодня, 2 декабря, министерство образования Бурятии, ресурсный центр патриотического воспитания совместно с сотрудниками УФСИН Бурятии и управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних провели выездные мероприятия.
- Подобные мероприятия способствуют развитию каждого ребенка, как в личностном, индивидуальном развитии, так и коллективном, помогают процессу их социализации и адаптации в обществе, - отмечают в минобразе.
Игоря Марковца в министерстве образования назвали «примером человека, который всего добился сам». Он вырос в посёлке Восточный. Позже стал знаменитым тренером по ушу, депутатом Народного Хурала, руководителем исполкома регионального отделения ОНФ в республике.
Встреча депутата с подростками закончилась совместным обедом, где Игорь Марковец рассказал о своем пути, выслушал и дал советы детям.
Подобные встречи проводятся в рамках государственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Бурятия на 2021-2030 гг.».
Бурятский депутат сыграл в боулинг с подростками
Власть, Фото:
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