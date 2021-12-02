Назначен новый ректор Бурятской сельхозакадемии

Бэликто Цыбиков прошёл путь от ассистента до ректора академии
Приказом учредителя - министерства сельского хозяйства РФ ректором Бурятской государственной сельхозакадемии назначен Бэликто Цыбиков. Информацию «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе вуза.
Бэликто Цыбиков прошёл все ступени профессионального роста, работал ассистентом, преподавателем, завкафедрой, деканом, проректором, и.о. ректора.
- В коллективе академии Бэликто Батоевич пользуется большим авторитетом, ведь не зря ещё пять лет назад он уверенно выиграл выборы ректора академии. Но, как известно из-за формальных проволочек в большей степени вызванных подковёрными действиями противоборствующей стороны назначен не был, - сообщил в соцсети руководитель Россельхозцентра Бурятии Намжил Мардваев.
Он отмечает, что справедливость восторжествовала. Понадобилось пять лет, чтобы Цыбиков стал ректором сельхоакадемии после выборов, по итогам которых он так и не стал руководителем вуза. Отец Бэликто Цыбикова Бато Сампилович был известным руководителем и организатором сельхозпроизводства, работал директором совхоза «Анинский» и Хоринской птицефабрики. Хоринцы помнят его как очень волевого и проницательного человека, с твёрдыми убеждениями, чем славились руководители советского времени.
Бэликто Батоевич - выпускник агрономического факультета Бурятской ГСХА, за его плечами свыше 20 лет педагогического стажа. Он доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный работник АПК Бурятии, лауреат государственной премии республики в области образования. Им опубликовано более 100 научных и учебно-методических работ, и подготовлено 120 специалистов для сельского хозяйства Бурятии, Забайкальского края, Тывы, и Иркутской области.
Заведовал кафедрой «Общее земледелие», работал деканом агрономического факультета, а в 2019-2021 годах трудился на посту первого проректора-проректора по учебно-воспитательной работе БГСХА.
Бывший ректор сельхозакадемии Галсан Дареев в феврале 2021 года стал министром сельского хозяйства и продовольствия Бурятии.
Назначен новый ректор Бурятской сельхозакадемии
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