Вице-премьер РФ заявила, что Россия не допустит угрозы для Байкала

Власть, Фото: Сергей Тарасенко

Виктория Абрамченко заявила, что Россия не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой



ЮНЕСКО обозначил для России срок на выполнение рекомендаций, касающихся статуса Байкал и его нынешнего состояния, но вице-премьер заявила, что Российская Федерация сделает все, чтобы не допустить включения озера Байкал в список объектов наследия ЮНЕСКО под угрозой. Об этом сообщает ТАСС.



До февраля 2022 года ЮНЕСКО определил для России сроки по выполнению рекомендаций, которые касаются статуса озера и его сегодняшнего состояния.



- Российская Федерация все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять, - сообщила Виктория Абрамченко журналистам, отвечая на вопрос, удастся ли не допустить того, чтобы Байкал признали наследием ЮНЕСКО под угрозой.



По её словам, минприроды России объявило конкурс на подготовку обоснования по уровню воды в Байкале в настоящее время.



- Сейчас министерство природных ресурсов объявило необходимый конкурс на то, чтобы подготовить научное обоснование по уровню воды, - отметила вице-премьер.

Озеро Байкал находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

