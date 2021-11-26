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Замминистра строительства Бурятии уволился, не проработав и года

Замминистра строительства Бурятии уволился, не проработав и года
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Вячеслав Абзалов покинул должность по собственному желанию

Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал постановление об увольнении Вячеслава Абзалова с поста заместителя министра строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики - председателя комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса.

«Освободить Абзалова Вячеслава Александровича от замещаемой должности государственной гражданской службы Республики Бурятии», - говорится в постановлении.

В документе сказано, что пост Абзалов покидает по собственному желанию. Контракт с ним расторгнут 26 ноября.

Как сообщал «Байкал-Daily», на эту должность Вячеслава Абзалова назначили весной. Постановление о назначении подписал 15 марта глава Бурятии Алексей Цыденов. У него был испытательный срок на один год.


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