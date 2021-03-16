В Бурятии назначили замминистра строительства

Новый замминистра строительства приступил к работе в начале недели
В Бурятии назначен заместитель министра строительства – председатель комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса. Должность получил Вячеслав Абзалов, у которого за плечами опыт работы в «ТГК-14» и других предприятиях ЖКХ.
Постановление о назначении подписал 15 марта глава Бурятии Алексей Цыденов.
Абзалов назначен на пост замминистра с испытательным сроком один год.
Всего у министра строительства Бурятии четыре заместителя.
Должность, которую занял Вячеслав Абзалов, в конце 2020 года предлагали Сергею Рыбальченко
, обвиняемому в превышении должностных полномочий и ждущему суда. Однако Рыбальченко от предложения отказался и окончательно покинул госслужбу.
Новый замминистра строительства приступил к работе в начале недели
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