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Еравнинский район Бурятии получил нового главу

Еравнинский район Бурятии получил нового главу
Власть,  Фото:"Еравна-инфо"
Неожиданностей на конкурсном отборе главы Еравнинского района не произошло

В Еравнинском районе Бурятии определились с новым главой. Им ожидаемо стал Чингис Цыренжапов, прежде занимавший пост замглавы района по экономике и финансам. Как сообщал «Байкал-Daily», его кандидатуру в сентябре официально поддержал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Власти Еравнинского района ранее отказались от всенародных выборов и перешли на конкурс. Процедура следующая. Претендентов сперва рассматривает конкурсная комиссия, состоящая из представителей власти. Из всех кандидатов выбирают двух человек. Они предстают перед депутатами райсоветами, за которыми и остаётся решающий выбор.

- Конкурсная комиссия рассмотрела две кандидатуры: управляющего делами администрации района Анатолия Дымчикова и замглавы района по экономике и финансам Чингиса Цыренжапова, - сообщается в группе «Еравно-инфо».

На сессии райсовета 13 из 14 депутатов проголосовали за Чингиса Цыренжапова.

Решение о его назначении главой Еравнинского района вступит в силу с момента официального опубликования в районной газете «Ярууна» 19 ноября.

Справка:

Чингис Цыренжапов родился в 1984 году в селе Сосново-Озёрское, где закончил школу. Выпускник экономического факультета БГСХА. Сразу после окончания вуза вернулся в родной район.

Трудовую деятельность начинал в сфере образования и культуры, муниципальную службу в администрации района начинал со специалиста отдела.

Женат, воспитывает с супругой троих сыновей.


главы районов Еравнинский район

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