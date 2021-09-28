В Бурятии определился основной претендент на пост главы Еравнинского района

Цыренжапов представил главе Бурятии свою программу развития района.



Работа конкурсной комиссии по выборам главы в Еравнинском районе стартуют в начале ноября.















В этом году в девяти районах Бурятии выбирают глав муниципальных образований на конкурсной основе, а не на всенародных выборах. Претендентов сперва отбирает конкурсная комиссия, состоящая из представителей власти, а затем из двух лучших нового главу выберут депутаты райсовета.В четырёх районах уже определены итоги выборов, в пяти районах предстоит конкурсный отбор. Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с одним из кандидатов на пост главы Еравнинского района. Главным кандидатом на пост главы стал нынешний заместитель главы по экономике и финансам Чингис Цыренжапов. Ранее возглавлял финансово-экономический комитет администрации района.- Во время последних поездок по району Алексей Цыденов в рабочем порядке обсуждал планы и приоритеты работы с разными претендентами. По итогам этого общения и с учётом показателей развития района по основным направлениям он провёл итоговую встречу с кандидатом на пост главы района Чингисом Цыренжаповым, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В правительстве Бурятии уточнили, что Алексей Цыденов «пожелал Чингису Цыренжапову успешной работы и воплощения представленных задач».