 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 сентября

27 сентября

Популярное

В Бурятии определился основной претендент на пост главы Еравнинского района

В Бурятии определился основной претендент на пост главы Еравнинского района
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
В Еравнинском районе главу будут выбирать на конкурсной основе

В этом году в девяти районах Бурятии выбирают глав муниципальных образований на конкурсной основе, а не на всенародных выборах. Претендентов сперва отбирает конкурсная комиссия, состоящая из представителей власти, а затем из двух лучших нового главу выберут депутаты райсовета.

В четырёх районах уже определены итоги выборов, в пяти районах предстоит конкурсный отбор. Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с одним из кандидатов на пост главы Еравнинского района. Главным кандидатом на пост главы стал нынешний заместитель главы по экономике и финансам Чингис Цыренжапов. Ранее возглавлял финансово-экономический комитет администрации района.

- Во время последних поездок по району Алексей Цыденов в рабочем порядке обсуждал планы и приоритеты работы с разными претендентами. По итогам этого общения и с учётом показателей развития района по основным направлениям он провёл итоговую встречу с кандидатом на пост главы района Чингисом Цыренжаповым, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Цыренжапов представил главе Бурятии свою программу развития района.

В правительстве Бурятии уточнили, что Алексей Цыденов «пожелал Чингису Цыренжапову успешной работы и воплощения представленных задач».

Работа конкурсной комиссии по выборам главы в Еравнинском районе стартуют в начале ноября.



главы районов Еравнинский район

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии определился основной претендент на пост главы Еравнинского района
В Бурятии определился основной претендент на пост главы Еравнинского района
Власть, 28.09.2021
В Еравнинском районе главу будут выбирать на конкурсной основе
Улан-Удэ и Улан-Батор планируют укрепить сотрудничество
Улан-Удэ и Улан-Батор планируют укрепить сотрудничество
Власть, 27.09.2021
Мэр столицы Монголии встретился с бурятским министром
Мэр Братска снял лису возле входа в аэропорт
Мэр Братска снял лису возле входа в аэропорт
Власть, 27.09.2021
Лиса «провожала» гостей из Москвы
Баира Жамбалова «изгнали» из Хурала Бурятии
Баира Жамбалова «изгнали» из Хурала Бурятии
Власть, 27.09.2021
Исключение Жамбалова из бурятского парламента обошлось без прощальных речей
В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования
В Тайшете перед судом предстанет глава муниципального образования
Власть, 27.09.2021
Чиновник обвиняется в превышении полномочий 
Встреча коммунистов на главной площади Улан-Удэ прошла без эксцессов
Встреча коммунистов на главной площади Улан-Удэ прошла без эксцессов
Власть, 25.09.2021
Мероприятие прошло в формате встречи с избирателями
Иркутской области одобрили заявку на бюджетный кредит
Иркутской области одобрили заявку на бюджетный кредит
Власть, 24.09.2021
Деньги пойдут на комплексное развитие пяти территорий
Депутат Хурала Бурятии досрочно освобождает кресло
Депутат Хурала Бурятии досрочно освобождает кресло
Власть, 23.09.2021
Василий Зубаков подал личное заявление
В Бурятии вышел указ об отставке Вячеслава Дамдинцурунова
В Бурятии вышел указ об отставке Вячеслава Дамдинцурунова
Власть, 23.09.2021
Стало известно, когда Дамдинцурунов официально перестанет быть министром

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^