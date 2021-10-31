Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии











В соединении, где проходит военную службу священнослужитель, большинство военнослужащих – буддисты. Баир лама не только принимает их во время службы, но и сам посещает их в свободное время. Также вместе с военнослужащими Баир Батомункуев выезжает на полигоны, проводит обряды перед проведением занятий по огневой подготовке и учениями.









