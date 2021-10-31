Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии

Президент Владимир Путин вручил военному капеллану, единственному в армии России ламе Баиру Батомункуеву благодарственое письмо. Оно датировано ещё 31 июля, а письмо опубликовала Буддийская традиционная Сангха России накануне, 30 октября.
«За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу Батомункуеву Баиру Михайловичу, помощнику командира 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады по работе с верующими военнослужащими. Владимир Путин. Москва, Кремль, 31 июля 2021 года», - говорится в благодарности.
Баир Батомункуев – единственный в России военный капеллан-лама. Он служит в Кяхте, где проводит службы и обряды, в том числе в походных условиях – на полигонах и учениях.
В начале октября Баир лама был участником международного учения «Селенга-2021», которое состоялось в Монголии. Он принимал верующих военнослужащих Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии в полевом дугане, который обустроил из юрты.
- Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими мотострелкового соединения в ходе совместного российско-монгольского учения «Селенга-2021» проводил различные обряды и молебны. Перед этапом практических действий подразделений Вооружённых сил России и Монголии Баир лама освятил и провел молебен в воздухе, облетев тактическое поле на вертолёте армейской авиации Ми-8АМТШ. Помимо этого, священнослужитель благословил военнослужащих перед совершением марша военной техники на полигон «Дойтын Ам», прибывших воинским эшелоном для участия в международном учении «Селенга-2021». На торжественном открытии международного военного учения «Селенга-2021» Баир лама совершил благодарственный молебен, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
В соединении, где проходит военную службу священнослужитель, большинство военнослужащих – буддисты. Баир лама не только принимает их во время службы, но и сам посещает их в свободное время. Также вместе с военнослужащими Баир Батомункуев выезжает на полигоны, проводит обряды перед проведением занятий по огневой подготовке и учениями.