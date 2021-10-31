 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 октября

30 октября

29 октября

Популярное

Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии

Путин поблагодарил буддийского капеллана из Бурятии
Власть, 
Единственный в армии буддийский священнослужитель на военных учениях работает в полевом дугане

Президент Владимир Путин вручил военному капеллану, единственному в армии России ламе Баиру Батомункуеву благодарственое письмо. Оно датировано ещё 31 июля, а письмо опубликовала Буддийская традиционная Сангха России накануне, 30 октября.

«За высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную работу Батомункуеву Баиру Михайловичу, помощнику командира 37 отдельной гвардейской мотострелковой бригады по работе с верующими военнослужащими. Владимир Путин. Москва, Кремль, 31 июля 2021 года», - говорится в благодарности.


Баир Батомункуев – единственный в России военный капеллан-лама. Он служит в Кяхте, где проводит службы и обряды, в том числе в походных условиях – на полигонах и учениях.

В начале октября Баир лама был участником международного учения «Селенга-2021», которое состоялось в Монголии. Он принимал верующих военнослужащих Восточного военного округа и Вооружённых сил Монголии в полевом дугане, который обустроил из юрты.

- Помощник командира соединения по работе с верующими военнослужащими мотострелкового соединения в ходе совместного российско-монгольского учения «Селенга-2021» проводил различные обряды и молебны. Перед этапом практических действий подразделений Вооружённых сил России и Монголии Баир лама освятил и провел молебен в воздухе, облетев тактическое поле на вертолёте армейской авиации Ми-8АМТШ. Помимо этого, священнослужитель благословил военнослужащих перед совершением марша военной техники на полигон «Дойтын Ам», прибывших воинским эшелоном для участия в международном учении «Селенга-2021». На торжественном открытии международного военного учения «Селенга-2021» Баир лама совершил благодарственный молебен, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

 
В соединении, где проходит военную службу священнослужитель, большинство военнослужащих – буддисты. Баир лама не только принимает их во время службы, но и сам посещает их в свободное время. Также вместе с военнослужащими Баир Батомункуев выезжает на полигоны, проводит обряды перед проведением занятий по огневой подготовке и учениями.




буддизм военнослужащие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Ангарске на два месяца арестовали председателя КУМИ
В Ангарске на два месяца арестовали председателя КУМИ
Власть, 29.10.2021
Он подозревается в мошенничестве 
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
В Улан-Удэ экс-председателя КУИ заключили под стражу
Власть, 29.10.2021
Анастасия Кузовлева подозревается в получении взятки
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
Стратегию СЭР Забайкалья создадут 25 учёных
Власть, 28.10.2021
План проекта представят уже в декабре
Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»
Председатель Горсовета Улан-Удэ: «Надо начинать с себя!»
Власть, 26.10.2021
В администрации города появились таблички на бурятском языке
В Туве утвердили новый состав правительства республики
В Туве утвердили новый состав правительства республики
Власть, 22.10.2021
Депутаты хурала согласились с назначением заместителей председателя правительства
Назначен министр спорта Бурятии
Назначен министр спорта Бурятии
Власть, 21.10.2021
Указ о назначении подписан сегодня 
Глава Бурятии принял участие в совещании с президентом
Глава Бурятии принял участие в совещании с президентом
Власть, 20.10.2021
Алексей Цыденов заявил, что регионам нужна помощь с общественным транспортом и муниципальными дорогами
Элиста и Улан-Батор будут укреплять отношения
Элиста и Улан-Батор будут укреплять отношения
Власть, 19.10.2021
Кирсан Илюмжинов заявил, что Калмыкия неразрывно связана с монгольским народом
В Туве обновили структуру правительства
В Туве обновили структуру правительства
Власть, 18.10.2021
Ликвидировано региональное министерство по внешнеэкономическим связям и туризму
В Забайкалье назначен первый замминистра экономики
В Забайкалье назначен первый замминистра экономики
Власть, 18.10.2021
Им стала уроженка Агинского Бурятского округа
Улан-Удэнский горсовет посетили коллеги из Читы
Улан-Удэнский горсовет посетили коллеги из Читы
Власть, 12.10.2021
Забайкальцам рассказали о работе депутатов
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку
Зампред правительства Забайкалья подал в отставку
Власть, 11.10.2021
Алексей Казаков написал заявление на увольнение по собственному желанию
Депутаты Госдумы от Бурятии определились с комитетами
Депутаты Госдумы от Бурятии определились с комитетами
Власть, 11.10.2021
Первая сессия Госдумы нового созыва состоится 12 октября
Сохранить Байкал и научиться жить рядом с уникальным озером
Сохранить Байкал и научиться жить рядом с уникальным озером
Власть, 11.10.2021
Бурятия приняла участие в 17-часовом марафоне «Компас женского лидерства #МягкаяСила»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^