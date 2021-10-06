В Бурятии хотят увеличить штат Счётной палаты

В закон о Счётной палате Бурятии планируется внести ряд изменений
В Бурятии планируется внесение изменений в закон республики о Счётной палате. Судя по проекту документа, делается это с целью приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным.
Одно из планируемых новшеств – проектом закона предлагается увеличить штатную численность Счётной палаты Бурятии с 44 до 51 единицы.
В целом реализация законопроекта потребует выделения дополнительных средств из республиканского бюджета в сумме 14,4 млн ежегодно.
Также после принятия закона Счётная палата Бурятии будет вправе учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках и порядок награждения.
Планируется внести изменения в порядок назначения на должность председателя Счетной палаты.
- Так, при назначении на должность председателя Счётной палаты Народный Хурал обращается в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур квалификационным требованиям, установленным федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Будут установлены требования к кандидатурам на должности председателя, заместителей председателя и аудиторов палаты.
Плюс, в пределах своей компетенции Счётная палата вправе будет давать оценку реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития Бурятии, предусмотренных документами стратегического планирования региона.
- Теперь руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц Счётной палаты, участвующих в контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационной системе Интернет, - отмечается в пояснительной записке.
После 30 сентября 2021 года представление Счётной палаты подлежит не рассмотрению, а выполнению. Выполнение производится в указанный в представлении срок. За невыполнение вносится предписание палаты.
Скорее всего, проект закона будет рассматриваться на ближайшей сессии Народного Хурала.
В Бурятии хотят увеличить штат Счётной палаты
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