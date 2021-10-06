В Туве назначен руководитель администрации главы и аппарата правительства

Власть, Фото: пресс-служба правительства Тувы

Им стал 45-летний Сергек Хертек



Глава Тувы Владислав Ховалыг во вторник, 5 октября, подписал указ о назначении исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Тыва - руководителя администрации главы и аппарата правительства Республики Тыва Сергека Хертека. Указ вступил в силу со дня его подписания.



Сергек Хертек ранее занимал руководящие должности на муниципальном и региональном уровне. Предыдущий руководитель Айдын Чюдюк освобождён от должности по собственному желанию.



Сергек Сергеевич Хертек родился 20 марта 1976 года в селе Самагалтай Тес-Хемского района Тувинской АССР. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет по специальности «Юриспруденция», в 2003 году – государственную полярную академию по специальности «Государственное и муниципальное управление».



В 2007-2009 годах был начальником юридического отдела министерства финансов Тувы. В 2009-2013 годах работал начальником управления правового обеспечения мэрии Кызыла. В 2013-2017 годах – заместитель мэра Кызыла по правовым вопросам и профилактике правонарушений – начальник управления правового обеспечения. В 2017-2019 годах - председатель Чеди-Хольского кожууна. В 2019-2021 годах был адвокатом Кызыльской городской коллегии адвокатов. С мая по октябрь 2021 года исполнял обязанности министра юстиции Тувы. С октября этого года назначен и.о. зампреда-руководителя администрации главы – аппарата правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тувы.

