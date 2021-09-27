Мэр столицы Монголии встретился с бурятским министром
Мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумъяабазар провёл встречу с министром Бурятии по взаимодействию с Монголией Даба-Жалсаном Чириповым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о продлении соглашения, подписанного в 2013 году, о сотрудничестве в области торговли, экономики, науки, технологий, культуры и искусства с целью вывода двустороннего сотрудничества на новый уровень.
- Улан-Батор поддерживает дружеские отношения с Улан-Удэ и активно сотрудничает в сфере экономики и туризма. Стороны договорились изучить возможности сотрудничества в области образования, культуры, науки и спорта с целью укрепления отношений и сотрудничества между двумя городами, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Улан-Удэ и Улан-Батор планируют укрепить сотрудничество
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