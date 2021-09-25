Встреча коммунистов на главной площади Улан-Удэ прошла без эксцессов

Мероприятие прошло в формате встречи с избирателями
25 сентября в 2 часа дня на площади Советов Улан-Удэ началась запланированное мероприятие КПРФ, анонсированная как встреча с избирателями. Подобные акции прошли и в других городах. В Москве коммунисты не стали отменять её, несмотря на предупреждения властей о незаконности.
На площади Советов действо произошло мирно, без эксцессов и задержаний. Сперва на место прибыли порядка 30-40 человек. Постепенно люди то расходились, то приходили новые.
Присутствия большого числа полицейских не наблюдалось. Лишь один автомобиль полиции стоял за памятником Ленину, у здания правительства.
Первым слово взял лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев. Он вновь заявил о позиции КПРФ о том, что выборы в Госдуму проходили с фальсификациями. Также Мархаев в своей речи заявил, что «нельзя верить в чудо и надеяться на изменения, не отрываясь с дивана» - так он обратился к тем гражданам, кто не пришёл на выборы.
Собравшиеся выступали в микрофон, задавали вопросы Мархаеву и коммунисту Баиру Цыренову, занявшему второе место на выборах в Госдуму по одномандатному Бурятскому округу. Плакатов никто не разворачивал. Блогер Дмитрий Баиров периодически выходил в прямой эфир с призывом приехать на встречу.
Примерно через 1,5 часа встреча была окончена.
Отметим, предыдущие акции неизменно заканчивались задержаниями. Первое несогласованное публичное мероприятие прошло 23 января на Театральной площади. Тогда сотни люди пели протестные песни, танцевали ёхор, выдвигали лозунги и держали плакаты, вроде «Свободу Навальному».
Вторая незаконная акция состоялась 31 января на площади Революции. В тот день, когда собравшиеся двинулись шествием от площади Революции вверх по Ленина, полиция перекрыла «живой цепью» «Арбат». Тогда было задержано, по оценке бурятского омбудсмена Юлии Жамбаловой, больше 30 человек.
Вечером 21 апреля на площади Советов прошла ещё одна несанкционированная акция, получившая неофициальное название «борьба с клещами». Всё дело в том, что впервые за многие годы власти решили провести провоклещевую обработку голубых елей на площади от клещей, и именно в день акции. Поэтому уже к началу мероприятия площадь была перекрыта, вечером туда въехала техника, а затем полицейские, также выстроившись в цепь, «выдавили» собравшихся. Также произошёл ряд задержаний.
Встреча коммунистов на главной площади Улан-Удэ прошла без эксцессов
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