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Баир Жамбалов сделал неожиданное заявление после суда

Баир Жамбалов сделал неожиданное заявление после суда
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Приговорённый к колонии-поселению Жамбалов пообещал «работать с земляками»

В программе «Дежурная часть» на канале «Россия-1» показали репортаж о состоявшемся накануне, 21 сентября, судебном заседании по делу депутата Народного Хурала Баира Жамбалова. Как сообщал «Байкал-Daily», Верховный суд Бурятии оставил приговор районного суда без изменений – 6 лет 1 месяц колонии-поселения. 

- Костюм с иголочки и узнаваемая уверенная походка. Баир Жамбалов, бывший вице-спикер бурятского республиканского парламента, перед началом апелляционного заседания выглядит самонадеянным. Деловой человек улыбается и здоровается со знакомыми, словно он не в суде, а на светском мероприятии. Не замечает лишь семью Бурчевских, родителей девушки, которая погибла по его вине в ДТП, - говорится в репортаже «России-1».

Верховный суд Бурятии рассматривал это дело спустя четыре месяца после того, как был вынесен приговор суда первой инстанции.

- Согласно тому решению, Жамбалов признан виновным в смертельной аварии. Его приговорили к шести годам и одному месяцу колонии-поселения. Обвинению удалось доказать, что 5 января 2020 года политик с компанией друзей возвращался с рыбалки, ехали на нескольких автомобилях, около деревни Батурино его «Ленд Крузер» сбил 17-летнюю Галину. Мощный внедорожник протащил пешехода на капоте около 80 метров, девушку можно было спасти, но Жамбалов не оказал ей помощи. Тогда политик заявил, что за рулём «Ленд Крузера» сидел не он, а его друг Галуст Пилосян. Мол, в тот вечер они поменялись автомобилями, - продолжает корреспондент.

Тогда в полицию - спустя несколько часов после аварии - пришёл друг политика Галуст Пилосян, который утверждал, что это он был за рулём той машины.

- Несмотря на то, что Пилосян пришёл в полицию, написал явку с повинной, подтвердив слова Жамбалова, быстро выяснилось: есть свидетели, которые видели – что за рулём был именно политик, - напоминает корреспондент «Дежурной части».

Решение суда первой инстанции – 6 лет 1 месяц в колонии-поселении, не устроило никого. Обжаловали его все стороны – и Жамбалов, и родители погибшей девушки, и гособвинение.

- Ваша честь, я прежде всего хотел бы сказать, что дело очень заполитизированно и просил бы отбросить эмоциональную составляющую. Я не признаю, что вменяют мне в обвинении, - сказал Баир Жамбалов в своём последнем слове на суде.

Верховный суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

- В скором времени Баир Жамбалов должен с вещами приехать в колонию-поселение. Высокопоставленный в прошлом чиновник, похоже, не унывает, он уже заявил о том, что будет обжаловать и это решение, - говорится в репортаже.

После суда политик пообщался с журналистами. В беседе с ними он сделал неожиданное заявление.

- Я хочу поблагодарить за большую поддержку своих друзей, коллег и особенно земляков. Выйду, будем вместе работать со своими земляками. Я с вами, - выразил он слова благодарности.

«Как сложится дальнейшая карьера Жамбалова, и с кем он будет работать вместе – сказать сложно. Точно ясно одно – судебные заседания по этому делу ещё состоятся», - заключается в сюжете «Дежурной части». 
суд

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