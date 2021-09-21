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В Бурятии суд обязал создать в детском центре условия для младенцев

В Бурятии суд обязал создать в детском центре условия для младенцев
Власть,  Фото:pixabay.com
Иск удовлетворил Верховный суд республики

Прокуратура потребовать создать в Северобайкальском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних условия для нахождения малышей до трёх лет. Сейчас в Северо-Байкальском районе младенцы и дети до трёх лет, оставшиеся без попечения родителей, передаются в больницы.

- В специальном детском социально-реабилитационном центре условия для проживания и воспитания детей от 0 до 3 лет не созданы. Не обеспечен круглосуточный приём малолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или оставшихся без попечения родителей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В связи с этим межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на министерство социальной защиты населения республики, социально-реабилитационный центр обязанности создать в учреждении условия для воспитания и проживания детей в возрасте от 0 до 3 лет.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Верховный суд Бурятии согласился с доводами апелляционного представления прокурора, удовлетворив исковые требования.


прокуратура дети

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