В Бурятии суд обязал создать в детском центре условия для младенцев

Иск удовлетворил Верховный суд республики



Прокуратура потребовать создать в Северобайкальском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних условия для нахождения малышей до трёх лет. Сейчас в Северо-Байкальском районе младенцы и дети до трёх лет, оставшиеся без попечения родителей, передаются в больницы.



- В специальном детском социально-реабилитационном центре условия для проживания и воспитания детей от 0 до 3 лет не созданы. Не обеспечен круглосуточный приём малолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или оставшихся без попечения родителей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



В связи с этим межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на министерство социальной защиты населения республики, социально-реабилитационный центр обязанности создать в учреждении условия для воспитания и проживания детей в возрасте от 0 до 3 лет.



Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Верховный суд Бурятии согласился с доводами апелляционного представления прокурора, удовлетворив исковые требования.





