Забайкалье и Бурятии договорились сотрудничать в сельском хозяйстве

Соглашение заключено на пять лет



Минсельхоз Забайкальского края и минсельхозпрод Бурятии в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке подписали соглашение о сотрудничестве.



- Предметом соглашения является взаимодействие сторон по реализации аграрной политики, направленной на устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий двух соседних регионов. В частности, Забайкалье и Бурятия договорились сотрудничать в сфере взаимовыгодных поставок сельхозпродукции, племенного скота, а также продукции пищевой и перерабатывающей промышленности», - рассказала первый заместитель руководителя краевого аграрного ведомства Альбина Корешкова, подписавшая документ вместе с министром сельского хозяйства Бурятии Галсаном Дареевым.



Стороны договорились проводить консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы в целях выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, сотрудничество Забайкальского края и Республики Бурятия будет вестись в сфере выставочно-ярмарочных мероприятий и других мероприятиях по продвижению продукции.



Соглашение заключено сроком на пять лет, сообщили в пресс-службе минсельхоза Забайкалья.

