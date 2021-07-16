В районе Бурятии напутали даты окончания ремонта дорожных работ

В конкурсной документации и заключенном контракте были разные даты
Как выяснила прокурорская проверка, администрация Хоринского района Бурятии нарушила закон о контрактной системе в сфере закупок.
По закону, контракт заключается на условиях, указанных в документации и извещении о закупке.
Проверкой установлено, что в муниципальном контракте на разработку проектной и рабочей документации на выполнение работ по строительству автомобильной дороги в Хоринском районе условия о сроке выполнения работ не соответствовали установленным в конкурсной документации.
Так, согласно конкурсной документации срок окончания работ установлен до 10 декабря 2020 года, а в заключённом контракте – 1 апреля 2021 года.
- Решением Арбитражного суда Бурятии удовлетворено исковое заявление прокуратуры республики о признании пункта, устанавливающего срок исполнения контракта, недействительным, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Председатель комитета по управлению муниципальным хозяйством и имуществом привлечён к административной ответственности за заключение контракта с нарушением в виде штрафа.
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