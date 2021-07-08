Зверев стал кандидатом от «Зелёных»
Звезда шоу-бизнеса Сергей Зверев объявил об участии в выборах в Госдуму по 9 округу от Бурятии от партии «Зелёные». Он будет баллотироваться как по одномандатному округу, так и по федеральному списку партии. Зверев возглавил региональный список партии «Зелёные» в Бурятии и в Иркутской области.
В планах Сергея Зверева развитие и защита Байкальского региона.
- Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал. И как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля, - прокомментировал шоумен на пресс-конференции.
Артист отметил, что у «Бурятии много нерешенных экологических проблем, и что можно и нужно подобные вещи решать системно».
Сергей Зверев ещё в 2020 году объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. Тогда ещё не было понятно, к какой партии он примкнёт.
В последнее время артист зачастил в Бурятию. Весной он отдыхал в Горячинске. До этого он приезжал зимой, встретив Новый год в Тункинском районе. Тогда Зверев останавливался на курорте Нилова Пустынь.
Он участвовал в различных мероприятиях, вроде открытия сельского дома культуры. Также общался со школьниками и рассказал им, как добился успеха в жизни. После Тунки звезда ездил в Улан-Удэ, а после отдыхал на зимнем Байкале.
Также он отдыхал в Тунке, на курорте Аршан, летом. Тогда к нему во время приёма лечебных ванн в окно едва не залезла фанатка.
Сергей Зверев стал кандидатом в Госдуму от Бурятии
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