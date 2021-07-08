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Сергей Зверев стал кандидатом в Госдуму от Бурятии

Власть, 
Зверев стал кандидатом от «Зелёных»

Звезда шоу-бизнеса Сергей Зверев объявил об участии в выборах в Госдуму по 9 округу от Бурятии от партии «Зелёные». Он будет баллотироваться как по одномандатному округу, так и по федеральному списку партии. Зверев возглавил региональный список партии «Зелёные» в Бурятии и в Иркутской области.

В планах Сергея Зверева развитие и защита Байкальского региона.

- Я понимаю, какое значение для всего мира имеет озеро Байкал. И как никто понимаю, что для его защиты порой приходится идти на экстраординарные меры, даже встать с плакатом у стен Кремля, - прокомментировал шоумен на пресс-конференции.

Артист отметил, что у «Бурятии много нерешенных экологических проблем, и что можно и нужно подобные вещи решать системно».

Сергей Зверев ещё в 2020 году объявил о намерении баллотироваться в депутаты Госдумы от Бурятии. Тогда ещё не было понятно, к какой партии он примкнёт.

В последнее время артист зачастил в Бурятию. Весной он отдыхал в Горячинске. До этого он приезжал зимой, встретив Новый год в Тункинском районе. Тогда Зверев останавливался на курорте Нилова Пустынь.

Он участвовал в различных мероприятиях, вроде открытия сельского дома культуры. Также общался со школьниками и рассказал им, как добился успеха в жизни. После Тунки звезда ездил в Улан-Удэ, а после отдыхал на зимнем Байкале.

Также он отдыхал в Тунке, на курорте Аршан, летом. Тогда к нему во время приёма лечебных ванн в окно едва не залезла фанатка.


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