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Жители Бурятии «делают нервы» Сергею Звереву

Жители Бурятии «делают нервы» Сергею Звереву
Общество,  Фото:страница Сергея Зверева
Сергей Зверев съёмками своего клипа на гимн Бурятии привлекает внимание зевак

Стилист, певец, шоумен Сергей Зверев снимает на улицах Улан-Удэ клип на гимн Бурятии. На своей странице в Instagram он рассказал, как проходят съёмки. Случайными зрителями становятся прохожие, некоторые из которых мешают процессу.

Так, один мужчина, заметив съёмочную группу на площади Советов остановился рядом, не заглушив двигатель. Затем он позвонил своим приятелям и позвал их сюда. Это сильно мешало съёмкам, нервируя и самого Сергея Зверева.

- Стоял, мешал, делал нервы. Потом подъехали друзья, потом друзья стали делать нервы…- сказал Сергей Зверев.

Ассистентке артиста пришлось делать замечание шумным зрителям.

- Я уже не выдержала и сказала: «Имейте совесть, дайте снять клип на гимн Бурятии», - рассказала она.



Судя по отрывкам видео и фото в историях в Instagram Сергея Зверева, съёмки, помимо Улан-Удэ, проходили на «плато Чингисхана» в Иволгинском районе Бурятии и на Байкале.

Когда будет готов клип, Сергей Зверев пока не сообщает.

Впервые гимн Бурятии в его исполнении жители республики услышали в День Победы в селе Горячинск Прибайкальского района.

В республику артист прилетел в конце апреля. Он отдохнул на курорте «Горячинск», а сейчас живёт в Улан-Удэ.







Сергей Зверев клип
 
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