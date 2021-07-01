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Генпрокуратура проанализировала ситуацию с дальневосточными гектарами

Генпрокуратура проанализировала ситуацию с дальневосточными гектарами
Власть,  Фото:pixabay.com
Повсеместно допускались нарушения сроков и порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении участков

С 1 августа вступает в силу федеральный закон, предоставляющий гражданам, успешно освоившим земельные участки, полученные по программе дальневосточного гектара, право на получение второго гектара.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации проанализировали состояние законности и практики прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства при реализации указанной программы.

С начала действия программы (1 июня 2016 года) от граждан поступило почти 180 тыс. заявлений на получение участков, заключено 71,5 тыс. договоров (40 %), 7,4 тыс. – в стадии оформления. По 48,2 тыс. заявлениям (27 %) приняты решения об отказе в предоставлении гектара.

Наиболее востребованы Дальневосточные гектары в Приморском крае (64,5 тыс. заявлений), Республике Саха (Якутия) (26,1), Сахалинской области (25,5), Хабаровском крае (21,3).

- Результаты прокурорского надзора показали, что основной причиной, затрудняющей реализацию права граждан на приобретение земель данной категории, является ненадлежащее выполнение органами региональной власти и местного самоуправления установленных законом процедур, выявлено и пресечено порядка 4 тыс. нарушений. Повсеместно допускались нарушения сроков и порядка рассмотрения заявлений граждан о предоставлении участков, - сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

В Республике Саха (Якутия), Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской и Еврейской автономной областях прокурорами пресекались факты незаконных отказов в предоставлении заявителям земельных участков.
В Хабаровском крае, Сахалинской и Еврейской автономной областях имело место неправомерное их использование.

В числе проблем – непринятие надлежащих мер по обеспечению земельных участков необходимой инфраструктурой. Не обеспеченными остаются около 8 тысяч земельных участков.

По инициативе прокуроров в Бурятии, Камчатском крае, Еврейской автономной области органами региональной власти в минвостокразвития России направлены предложения о включении работ по обустройству инфраструктуры земельных участков в проект национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года.

Среди выбранных видов разрешенного использования участков популярны индивидуальное жилищное строительство (42 %), сельское хозяйство (36 %), предпринимательство (10 %), отдых и рекреация (7 %)


Генпрокуратура дальневосточный гектар
 
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