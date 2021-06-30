Прокуратура внесла представление главе района Бурятии

Также к ответственности привлекли директора спортивной школы



В Мухоршибирской спортивной школе прокурорская проверка выявила нарушения противопожарного закона.



- Руководителем учреждения не пройдено обучение по пожарной безопасности, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Не было в наличии планов эвакуации людей при пожаре. Также в учреждении отсутствовали программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Главе Мухоршибирского района и директору спортивной школы внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены. Директор учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

