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Прокуратура внесла представление главе района Бурятии

Прокуратура внесла представление главе района Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Также к ответственности привлекли директора спортивной школы

В Мухоршибирской спортивной школе прокурорская проверка выявила нарушения противопожарного закона.

- Руководителем учреждения не пройдено обучение по пожарной безопасности, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Не было в наличии планов эвакуации людей при пожаре. Также в учреждении отсутствовали программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Главе Мухоршибирского района и директору спортивной школы внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены. Директор учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
прокуратура Мухоршибирский район главы районов
 
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