Также к ответственности привлекли директора спортивной школы
В Мухоршибирской спортивной школе прокурорская проверка выявила нарушения противопожарного закона.
- Руководителем учреждения не пройдено обучение по пожарной безопасности, не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. Не было в наличии планов эвакуации людей при пожаре. Также в учреждении отсутствовали программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Главе Мухоршибирского района и директору спортивной школы внесены представления. По результатам их рассмотрения нарушения устранены. Директор учреждения привлечён к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокуратура внесла представление главе района Бурятии
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