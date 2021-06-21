Отключение горячей воды в Улан-Удэ перенесли

ТЭЦ-1 продолжает работу, хотя в понедельник планировалось отключение горячей воды



В Улан-Удэ отложили отключение горячей воды для горожан, чьи дома подключены к ТЭЦ-1. Горячая вода должна была исчезнуть сегодня, 21 июня, но график гидравлических испытаний изменили.



- Срок третьего этапа гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ-1 переносится. Улан-Удэнская ТЭЦ-1 будет находиться в работе до 23 июня, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



О сроках проведения гидравлических испытаний теплосетей на плотность и прочность, а значит, о новой дате отключения горячей воды, сообщал дополнительно.

