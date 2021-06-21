ТЭЦ-1 продолжает работу, хотя в понедельник планировалось отключение горячей воды
В Улан-Удэ отложили отключение горячей воды для горожан, чьи дома подключены к ТЭЦ-1. Горячая вода должна была исчезнуть сегодня, 21 июня, но график гидравлических испытаний изменили.
- Срок третьего этапа гидравлических испытаний тепловых сетей от ТЭЦ-1 переносится. Улан-Удэнская ТЭЦ-1 будет находиться в работе до 23 июня, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
О сроках проведения гидравлических испытаний теплосетей на плотность и прочность, а значит, о новой дате отключения горячей воды, сообщал дополнительно.
Отключение горячей воды в Улан-Удэ перенесли
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