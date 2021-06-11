Бурятской таможне исполняется 33 года

Число сотрудников таможни выросло в 40 раз



14 июня Бурятской таможне исполняется 33 года.



Она была образована в 1988 году с численностью 11 человек. Сейчас в таможне трудятся 450 человек



В регионе деятельности Бурятской таможни находятся четыре таможенных поста: Улан-Удэнский, ЖППП Наушки, МАПП Кяхта и ДАПП Монды. Ранее Бурятская таможня приобрела статус таможни фактического контроля.

