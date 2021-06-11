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Бурятской таможне исполняется 33 года

Бурятской таможне исполняется 33 года
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Число сотрудников таможни выросло в 40 раз

14 июня Бурятской таможне исполняется 33 года.

Она была образована в 1988 году с численностью 11 человек. Сейчас в таможне трудятся 450 человек

В регионе деятельности Бурятской таможни находятся четыре таможенных поста: Улан-Удэнский, ЖППП Наушки, МАПП Кяхта и ДАПП Монды. Ранее Бурятская таможня приобрела статус таможни фактического контроля.
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