 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 июня

08 июня

Популярное

В минприроды Бурятии сократили должность замминистра

В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У министра природных ресурсов Бурятии остался только один заместитель

Марина Капустина уволена с поста замминистра природных ресурсов Бурятии – председателя комитета государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия. Одновременно сокращена эта самая должность.

фото - сайт минприроды Бурятии   

«Освободить Капустину Марину Викторовну от замещаемой должности заместителя министра природных ресурсов Республики Бурятия – председателя комитета государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 8 июня в связи с сокращением должности с предоставлением социальных гарантий и компенсаций», - говорится в постановлении правительства Бурятии от 8 июня.

Настоящее постановление вступило в силу со дня его подписания.

В минприроды Бурятии было всего две должности заместителя министра, в отличие, например, от четырёх в минстрое. Теперь же, после произошедшего сокращения, у министра природных ресурсов остался только один заместитель. Пост замминистра – председателя комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования занимает Наталья Тумуреева.

минприроды сокращение увольнение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
В минприроды Бурятии сократили должность замминистра
Власть, 09.06.2021
У министра природных ресурсов Бурятии остался только один заместитель
Оштрафованный за костёр глава Бурятии проявил «человеческую забывчивость»
Оштрафованный за костёр глава Бурятии проявил «человеческую забывчивость»
Власть, 09.06.2021
Стали известны подробности штрафа на главу Бурятии за попытку пожарить шашлык
В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
Власть, 09.06.2021
Председатель комитета районной администрации скрыл свою коммерческую деятельность  
В Монголии дебаты кандидатов в президенты отменили из-за COVID-19
В Монголии дебаты кандидатов в президенты отменили из-за COVID-19
Власть, 08.06.2021
Диагноз подтвердился у представителя коалиции «Правильный человек – Электорат»
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Бывший главный санврач России отреагировал на бурятские ограничения
Власть, 08.06.2021
Геннадий Онищенко рассказал, что спасёт Бурятию от COVID-19
Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Главный судебный пристав Бурятии проведёт приём в Кабанске
Власть, 08.06.2021
Пётр Ертанов отправится в рабочую поездку в Кабанский район
Глава Бурятии: «Максимально переведите сотрудников на дистанционку»
Глава Бурятии: «Максимально переведите сотрудников на дистанционку»
Власть, 08.06.2021
Алексей Цыденов обратился со специальным обращением к жителям в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом
Прокуратура проверит, как потратили деньги на развитие территорий у Байкала
Прокуратура проверит, как потратили деньги на развитие территорий у Байкала
Власть, 08.06.2021
Поручение о проверке отдал заместитель Генпрокурора России
Прокуратура Бурятии обнаружила «волны» на дороге
Прокуратура Бурятии обнаружила «волны» на дороге
Власть, 08.06.2021
Автомобили на асфальтовых «волнах» легко могут опрокинуться
В Бурятии ошибся заказчик строительства спортплощадки
В Бурятии ошибся заказчик строительства спортплощадки
Власть, 07.06.2021
Заказчик ошибся при установлении дополнительных требований к подрядчику
В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили срок ареста
В Улан-Удэ директору «Водоканала» продлили срок ареста
Власть, 07.06.2021
Жаргал Цыбиков проведёт в СИЗО почти всё лето
Врио главы Тунки заказал пиджак в национальном стиле
Врио главы Тунки заказал пиджак в национальном стиле
Власть, 07.06.2021
Дизайнер-модельер Дыжит Мантурова воссоздала костюм тункинских бурят
В Бурятии прокуратура подала апелляцию по делу Жамбалова
В Бурятии прокуратура подала апелляцию по делу Жамбалова
Власть, 07.06.2021
Гособвинение запрашивало для Баира Жамбалова более жёсткое наказание
Уроженка Бурятии стала первым замминистра здравоохранения Забайкалья
Уроженка Бурятии стала первым замминистра здравоохранения Забайкалья
Власть, 07.06.2021
Ранее она занимала должность заведующей приёмного отделения в читинской больнице

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^