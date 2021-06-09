В минприроды Бурятии сократили должность замминистра

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«Освободить Капустину Марину Викторовну от замещаемой должности заместителя министра природных ресурсов Республики Бурятия – председателя комитета государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия, расторгнуть с ней служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 8 июня в связи с сокращением должности с предоставлением социальных гарантий и компенсаций», - говорится в постановлении правительства Бурятии от 8 июня.



Настоящее постановление вступило в силу со дня его подписания.



В минприроды Бурятии было всего две должности заместителя министра, в отличие, например, от четырёх в минстрое. Теперь же, после произошедшего сокращения, у министра природных ресурсов остался только один заместитель. Пост замминистра – председателя комитета государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования занимает Наталья Тумуреева.





Марина Капустина уволена с поста замминистра природных ресурсов Бурятии – председателя комитета государственной политики в сфере лесных отношений и сохранения биоразнообразия. Одновременно сокращена эта самая должность.