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В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена

В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена
Власть,  Фото:pixabay.com
Председатель комитета районной администрации скрыл свою коммерческую деятельность

Председателя комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации Заиграевского района Бурятии уволят за то, что он скрыл свою коммерческую деятельность.

- С января текущего года должность председателя комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования занимает лицо, являющееся учредителем и директором двух коммерческих организаций. Сведения об участии в коммерческих организациях он скрыл, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прокуратура внесла представление главе Заиграевского района. Глава района, в свою очередь, сделал председателю комитета только замечание.

Тогда прокурор пошёл в суд, оспорив решение о применении к служащему этой меры дисциплинарной ответственности.

7 июня Заиграевский районный суд удовлетворил иск прокуратуры района о признании распоряжения главы района об объявлении должностному лицу замечания незаконным. Суд обязал районную администрацию расторгнуть трудовой договор с чиновником-бизнесменом. 
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