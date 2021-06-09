В Бурятии уволят чиновника-бизнесмена

Председатель комитета районной администрации скрыл свою коммерческую деятельность



Председателя комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации Заиграевского района Бурятии уволят за то, что он скрыл свою коммерческую деятельность.



- С января текущего года должность председателя комитета по архитектуре, имуществу и земельным отношениям администрации муниципального образования занимает лицо, являющееся учредителем и директором двух коммерческих организаций. Сведения об участии в коммерческих организациях он скрыл, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Прокуратура внесла представление главе Заиграевского района. Глава района, в свою очередь, сделал председателю комитета только замечание.



Тогда прокурор пошёл в суд, оспорив решение о применении к служащему этой меры дисциплинарной ответственности.



7 июня Заиграевский районный суд удовлетворил иск прокуратуры района о признании распоряжения главы района об объявлении должностному лицу замечания незаконным. Суд обязал районную администрацию расторгнуть трудовой договор с чиновником-бизнесменом.

