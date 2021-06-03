Уроженка Бурятии получит пост зампредседателя Арбитражного суда Москвы

Аюна Цыдыпова отличилась невероятной трудоспособностью
Уроженка Бурятии Аюна Цыдыпова рекомендована высшей квалификационной коллегией судей на должность заместителя председателя Арбитражного суда Москвы. Об этом сообщили в полпредстве республики в Москве.
Аюна Владимировна Цыдыпова работает в Арбитражном суде Москвы с 2006 года. Сначала помощником судьи, а с 2012 года судьёй. Входит в состав коллегии по рассмотрению гражданских споров и иных правоотношений, рассматривает корпоративные споры.
Председатель суда Николай Новиков, дав ей положительную характеристику, отметил высокую нагрузку и стабильность выносимых решений.
- У предыдущих претендентов было около 700 рассмотренных дел в год, а у Цыдыповой - 2044, 3001, 2701, - поддержал претендентку председатель Высшей квалификационной коллегии России Николай Тимошин.
Аюна Цыдыпова отличилась невероятной трудоспособностью
Подрядчику заплатили, хоть и не было необходимых экспертиз
Комиссию по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока поручил создать Путин
Подруге экс-главы села пришлось возвращать сумму неосновательного обогащения
Заявление прозвучало на Петербургском экономическом форуме
Юлия Жамбалова «исправила» погоду
У главы МВД по Бурятии, как выяснилось, нет машин
На приём обратились 14 граждан
Между тем, дорожные работы должны были здесь стартовать ещё в начале мая
«Вместо символа гостеприимства и радушия - разъярённый воин!» - высказался экс-советник главы
Марина Коротич занимала пост первого замминистра девять лет
В Россию она прибыла по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Петиция появилась на сайте change.org
Коммунист принёс извинения главе минздрава Бурятии, но с оговоркой
Глава Бурятии анонсировал запуск первого национального телеканала