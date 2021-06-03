Уроженка Бурятии получит пост зампредседателя Арбитражного суда Москвы



Уроженка Бурятии Аюна Цыдыпова рекомендована высшей квалификационной коллегией судей на должность заместителя председателя Арбитражного суда Москвы. Об этом сообщили в полпредстве республики в Москве.



Аюна Владимировна Цыдыпова работает в Арбитражном суде Москвы с 2006 года. Сначала помощником судьи, а с 2012 года судьёй. Входит в состав коллегии по рассмотрению гражданских споров и иных правоотношений, рассматривает корпоративные споры.



Председатель суда Николай Новиков, дав ей положительную характеристику, отметил высокую нагрузку и стабильность выносимых решений.



- У предыдущих претендентов было около 700 рассмотренных дел в год, а у Цыдыповой - 2044, 3001, 2701, - поддержал претендентку председатель Высшей квалификационной коллегии России Николай Тимошин.

