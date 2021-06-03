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Уроженка Бурятии получит пост зампредседателя Арбитражного суда Москвы

Уроженка Бурятии получит пост зампредседателя Арбитражного суда Москвы
Власть,  Фото:pixabay.com
Аюна Цыдыпова отличилась невероятной трудоспособностью 

Уроженка Бурятии Аюна Цыдыпова рекомендована высшей квалификационной коллегией судей на должность заместителя председателя Арбитражного суда Москвы. Об этом сообщили в полпредстве республики в Москве.

Аюна Владимировна Цыдыпова работает в Арбитражном суде Москвы с 2006 года. Сначала помощником судьи, а с 2012 года судьёй. Входит в состав коллегии по рассмотрению гражданских споров и иных правоотношений, рассматривает корпоративные споры.

Председатель суда Николай Новиков, дав ей положительную характеристику, отметил высокую нагрузку и стабильность выносимых решений.

- У предыдущих претендентов было около 700 рассмотренных дел в год, а у Цыдыповой - 2044, 3001, 2701, - поддержал претендентку председатель Высшей квалификационной коллегии России Николай Тимошин.  
Арбитражный суд
 
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