Улан-удэнские депутаты выявили массу недочётов на отремонтированной дороге

- Почему мы сюда выехали? Потому что жители данного округа обратились к депутату Анатолию Николаевичу Сахнову с тем, что по новой дороге появились проблемы, поэтому мы с вами пройдёмся по тем местам, посмотрим. Заодно есть акты, когда выезжали с администрации города и смотрели, какие проблемы здесь были. Их тоже посмотрим – они были устранены, насколько увеличились, ухудшились? – объяснил председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев.





- Я тут залажу, как каракатица, там в гараж залажу, как не знаю кто. Когда ещё ремонт делали, сразу обращалась к ним ко всем. Приходило тут начальство, я говорила – «Ребята, сделайте что-нибудь по-человечески, так разве можно?». Даже разговаривать путём не хотели, - рассказала Вера Трифонова.











- Мы прошлись сегодня по улице Псковской, посмотрели, увидели, что по гарантийной дороге – 2 с лишним года прошло, много замечаний есть. И совместно с администрацией города в лице МУ «Улан-удэстройзаказчик» мы будем готовить документы для того, чтобы подрядная организация исправляла. Если же по тем или иным причинам подрядная организация не будет делать или не сможет, думаю, что наша юридическая служба будет готовить иск к данной организации, будем требовать в судебном порядке, чтобы все исправления были сделаны, - подчеркнул председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.







Депутаты Улан-Удэнского горсовета накануне проверили состояние дороги по улице Псковская, отремонтированной в 2018 году. Её ремонт обошёлся в 61, 5 млн рублей, протяжённость участка – 2,7 км.- Контрактом было предусмотрено отремонтировать проезжую часть и выполнить работу по устройству тротуара на всём протяжении дороги, также выполнить работу по благоустройству – установке дорожных знаков, нанесению разметки, установке пешеходных ограждений. Подрядная организация - ООО «Муйское», в прошлом году её внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Сейчас как таковой организации уже нет, она переименовалась, это та же самая организация - «Дорремстрой», - сообщил исполняющий обязанности директора по дорожному строительству МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Евгений Шарапов.Как оказалось, спустя три года жители начали жаловаться на дорогу. Тем временем, гарантийный срок отремонтированного участка – пять лет.Как сообщил депутат горсовета Улан-Удэ Анатолий Сахнов, люди возмутились появившимися трещинами, выбоинами.- Одна из жительниц в этом году тоже обратилась, оказалось, что не может заехать к себе во двор - у неё высоко установлен бордюр. В связи с этим, было инициировано выездное совещание в рамках контроля и возможности привлечения к гарантийным обязательствам подрядчика, - добавил Анатолий Сахнов.К примеру, у пожилой Веры Васильевны масса претензий к работам. Пенсионерка обращалась к подрядчикам ещё во время ремонта, но не была услышана. Теперь ей проблематично заходить к себе же во двор – тротуар расположен высоко.В итоге депутаты выявили трещины, разрушение тротуара в некоторых местах и т.д.- В ходе сегодняшнего выезда были установлены трещины практически на всём дорожном полотне, у нас видны явные разрушения тротуара, у нас видны недостатки тротуара в части малого количества асфальта – того, что не было забетонировано, что ведёт вот к разрушению. Сейчас по итогам нашего выезда мы оформляем протокол и передаем «Улан-Удэстройзаказчику» в работу для предъявления требований подрядчику, - отметил депутат Анатолий Сахнов.В случае, если подрядчик по каким-то причинам не захочет или не сможет исправлять возникшие дефекты, то всё будет решаться в суде.Подобные выезды по дорогам в Улан-Удэ будут продолжаться.- Конечно, когда проходишь, видишь, что буквально за короткий промежуток времени во что превращается наша дорога, и когда автомобилисты жалуются, когда жители проходят по тротуару, а он обваливается - это, конечно, неправильно. Будем продолжать эти выезды по гарантийным дорогам, будем требовать, чтобы наши подрядные организации, которые сейчас будут работать над новыми дорогами, ответственно относились, потому что в течение пяти лет будем ежегодно выезжать, проверять, - подвёл итог Чимит Бальжинимаев.