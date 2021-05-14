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Глава Бурятии и его семья сортирует мусор

Глава Бурятии и его семья сортирует мусор
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Бурятии
Алексей Цыденов провёл экоурок для школьников

В четверг, 13 мая, в школе №25 в Улан-Удэ впервые прошёл онлайн-экоурок с главой Бурятии Алексеем Цыденовым. Глава Бурятии провёл экологический урок, посвящённый правилам сортировки и переработки бытовых отходов. В общей сложности зрителями онлайн-урока стали шесть тысяч детей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

У школьников была возможность не только послушать лекцию о том, как в Бурятии реализуются проекты по защите окружающей среды, рекультивации свалок, но и задать вопросы Алексею Цыденову. Дети интересовались проектами по защите окружающей среды. Также они спросили, сортирует ли глава мусор дома.

Алексей Цыденов рассказал, что в его семье мусор сортируется не только на жидкие и твёрдые отходы, но и на стекло и картон.

- Зачем это нужно спросят многие, ведь всё равно отправится в один контейнер. Я отвечу – нужно, когда мусор попадёт на сортировочную станцию в разных пакетах, его будет легче и эффективнее отсортировать и отправить на переработку. Какой мир вокруг нас – зависит только от нас. Чтобы он был чистый, мы должны его беречь и относиться к нему с уважением. Для того чтобы нашим детям достался чистый Байкал, чистый воздух, мы должны прилагать усилия каждый день и это должно стать нашей привычкой, образом жизни. Поэтому экологическое образование, воспитание должно прививаться со школьных лет, - отметил Алексей Цыденов.


Предложение провести экологический урок для школьников поступило Алексею Цыденову 3 марта на встрече клуба стратегических инициатив. Автор эко-проекта «Мусор из головы» Чингис Болотов отметил тогда, что проблему мусора и задачу по повышению гражданской ответственности нужно решать комплексно. Он предложил главе Бурятии совместно провести открытый экоурок «Разделяй с нами» для школьников на тему необходимости сортировки мусора.

Также школьники и учителя вместе с главой Бурятии высадили возле школы №25 17 саженцев клена и рябинолистника.

Материалы урока подготовили специалисты экологического движения ЭКА совместно с Coca-Cola в России в рамках проекта «Разделяй с нами» и министерство природных ресурсов и экологии Бурятии.
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