Николай Будуев сдал документы на праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев подал заявление об участии в предварительном голосовании «Единой России». При приёме документов присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов, который является председателем оргкомитета предварительного голосования. Он обратил внимание на красный диплом Николая Будуева, который с отличием окончил БГУ. «Профессиональный политолог», - отметил Алексей Цыденов.
По оценке главы Бурятии, Николай Будуев «смело и решительно защищает интересы жителей республики, не пасуя перед высокими должностями и званиями».
- Он приходит на помощь людям в трудных жизненных ситуациях, - отметил Алексей Цыденов.
Но главным направлением работы депутаты Госдумы РФ от Бурятии является сохранение Байкала.
- Николай Робертович много делает для защиты нашего Священного моря, благоприятной для жизни людей окружающей среды, - отметил Алексей Цыденов.
Со своей стороны, Николай Будуев заявил, что намерен содействовать ускоренной реализации мероприятий федеральной программы «Чистый воздух», ликвидации стихийных свалок и вредных промышленных отходов, восстановлению лесов. Задачу депутата Госдумы РФ он видит в том, чтобы помогать главе Бурятии привлекать в республику финансовые ресурсы.
- Алексей Самбуевич, по моему мнению, является самым эффективным руководителем Бурятии за последние полвека, - подчеркнул депутат Госдумы РФ.
Николай Будуев - зампред парламентского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член Центрального штаба ОНФ. При этом, как и на выборах в 2016 году, он остаётся беспартийным.
В заключение встречи Алексей Цыденов призвал жителей республики проявить активную жизненную позицию, принять участие в предварительном голосовании и отдать свой голос за одного из кандидатов. Он подчеркнул, что только «Единая Россия» проводит праймериз, остальные партии этой возможностью не пользуются. Процедура электронного предварительного голосования состоится с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Для того, чтобы принять в нём участие, необходима регистрация на сайте «Госуслуги».