Николай Будуев сдал документы на праймериз «Единой России»

- Он приходит на помощь людям в трудных жизненных ситуациях, - отметил Алексей Цыденов.







- Николай Робертович много делает для защиты нашего Священного моря, благоприятной для жизни людей окружающей среды, - отметил Алексей Цыденов.







Депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев подал заявление об участии в предварительном голосовании «Единой России». При приёме документов присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов, который является председателем оргкомитета предварительного голосования. Он обратил внимание на красный диплом Николая Будуева, который с отличием окончил БГУ. «Профессиональный политолог», - отметил Алексей Цыденов.По оценке главы Бурятии, Николай Будуев «смело и решительно защищает интересы жителей республики, не пасуя перед высокими должностями и званиями».Парламентарий известен как защитник сирот из Сотникова, которые при его юридической поддержке получают современные квартиры вместо некачественного жилья, построенного нерадивыми чиновниками и подрядчиками. Он заступился за сотрудника Алтачейского заказника Сергея Красикова, на которого завели уголовное дело за задержание группы браконьеров. Постоянное внимание Николай Будуев уделяет нарушениям прав потребителей со стороны коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.Но главным направлением работы депутаты Госдумы РФ от Бурятии является сохранение Байкала.Со своей стороны, Николай Будуев заявил, что намерен содействовать ускоренной реализации мероприятий федеральной программы «Чистый воздух», ликвидации стихийных свалок и вредных промышленных отходов, восстановлению лесов. Задачу депутата Госдумы РФ он видит в том, чтобы помогать главе Бурятии привлекать в республику финансовые ресурсы.- Алексей Самбуевич, по моему мнению, является самым эффективным руководителем Бурятии за последние полвека, - подчеркнул депутат Госдумы РФ.Николай Будуев - зампред парламентского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член Центрального штаба ОНФ. При этом, как и на выборах в 2016 году, он остаётся беспартийным.В заключение встречи Алексей Цыденов призвал жителей республики проявить активную жизненную позицию, принять участие в предварительном голосовании и отдать свой голос за одного из кандидатов. Он подчеркнул, что только «Единая Россия» проводит праймериз, остальные партии этой возможностью не пользуются. Процедура электронного предварительного голосования состоится с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Для того, чтобы принять в нём участие, необходима регистрация на сайте «Госуслуги».