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Николай Будуев сдал документы на праймериз «Единой России»

Николай Будуев сдал документы на праймериз «Единой России»
Власть,  Фото:БРО партии "Единая Россия"
При подаче документов присутствовал глава Алексей Цыденов

Депутат Госдумы РФ от Бурятии Николай Будуев подал заявление об участии в предварительном голосовании «Единой России». При приёме документов присутствовал глава Бурятии Алексей Цыденов, который является председателем оргкомитета предварительного голосования. Он обратил внимание на красный диплом Николая Будуева, который с отличием окончил БГУ. «Профессиональный политолог», - отметил Алексей Цыденов.

По оценке главы Бурятии, Николай Будуев «смело и решительно защищает интересы жителей республики, не пасуя перед высокими должностями и званиями».

- Он приходит на помощь людям в трудных жизненных ситуациях, - отметил Алексей Цыденов.

Парламентарий известен как защитник сирот из Сотникова, которые при его юридической поддержке получают современные квартиры вместо некачественного жилья, построенного нерадивыми чиновниками и подрядчиками. Он заступился за сотрудника Алтачейского заказника Сергея Красикова, на которого завели уголовное дело за задержание группы браконьеров. Постоянное внимание Николай Будуев уделяет нарушениям прав потребителей со стороны коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

Но главным направлением работы депутаты Госдумы РФ от Бурятии является сохранение Байкала.

- Николай Робертович много делает для защиты нашего Священного моря, благоприятной для жизни людей окружающей среды, - отметил Алексей Цыденов.


Со своей стороны, Николай Будуев заявил, что намерен содействовать ускоренной реализации мероприятий федеральной программы «Чистый воздух», ликвидации стихийных свалок и вредных промышленных отходов, восстановлению лесов. Задачу депутата Госдумы РФ он видит в том, чтобы помогать главе Бурятии привлекать в республику финансовые ресурсы.

- Алексей Самбуевич, по моему мнению, является самым эффективным руководителем Бурятии за последние полвека, - подчеркнул депутат Госдумы РФ.

Николай Будуев - зампред парламентского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член Центрального штаба ОНФ. При этом, как и на выборах в 2016 году, он остаётся беспартийным.

В заключение встречи Алексей Цыденов призвал жителей республики проявить активную жизненную позицию, принять участие в предварительном голосовании и отдать свой голос за одного из кандидатов. Он подчеркнул, что только «Единая Россия» проводит праймериз, остальные партии этой возможностью не пользуются. Процедура электронного предварительного голосования состоится с 24 по 30 мая на сайте pg.er.ru. Для того, чтобы принять в нём участие, необходима регистрация на сайте «Госуслуги».
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