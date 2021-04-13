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У одних министров Бурятии доход вырос, у других упал

У одних министров Бурятии доход вырос, у других упал
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё три бурятских министра раскрыли декларации о доходах

В Бурятии продолжают появляться сведения о доходах членов правительства. Ранее стало известно о значительно выросших доходах министра имущественных и земельных отношений Бурятии Маргариты Магомедовой. Объясняется это тем, что она продала квартиру. Также декларацию представила министр экономики Екатерина Кочетова: из документа стало известно, что глава минэкономики ездит на «Тойоте Королла».

У главы минсоцзащиты без изменений

Появилась декларация министра социальной защиты населения Бурятии Татьяны Быковой. За 2020 год она задекларировала 3 161 174 рубля. Почти такая же сумма была в 2019-м (3 162 786 рубля). В собственности у Быковой по-прежнему трёхкомнатная квартира площадью 78,5 квадратных метров.

Доходы её супруга понизились. За 2020 год он задекларировал около 800 тысяч рублей, при этом годом ранее его доход составил 1,3 млн. рублей (1 376 761,95). У него в собственности по-прежнему два автомобиля «Тойота Камри», «Тойота Хайлендер» и прицеп к легковому автомобилю. Также в собственности у мужа Татьяны Быковой доля одного земельного участка, ещё один земельный участок для строительства гаража и гараж, часть жилого дома.

Доходы семьи Дамдинцурунова подросли

Доход министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова вырос на 1,5 млн и составил 3,9 млн рублей. Годом ранее он показывал 2,4 млн. рублей. Судя из документации, это объясняется продажей чего-то ценного. В декларации так и указано: «источник получения средств – свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи».

В собственности у министра, как и год назад, земельный участок, квартира и автомобиль «Toyota Camry».

Доходы жены выросли. В 2019 году супруга задекларировала 373 тысячи рублей, в 2020 её доход составил более полумиллиона - 517 182 рублей. В собственности у неё ничего нет.

У главы минтуризма из декларации исчез муж

Задекларированный доход за министра туризма Бурятии Марии Бадмацыреновой за 2020 год составил 2,6 млн. рублей (2 675 730). В том числе доход по основному месту работы – 2 645 381 рублей; пособие по временной нетрудоспособности – 26 028 рублей; выплаты на детей – 4 320. Доход незначительно понизился в сравнении с 2019 годом, когда было 2 667 609 рублей.

В собственности у министра две квартиры – долевая и индивидуальная, а также дачный участок, как и год назад.

Год назад в декларации Бадмацыреновой значился и супруг (у которого был автомобиль «Toyota Corolla Spacio», своя квартира и доля в ещё одной квартире). На семью получалось четыре квартиры и машины.

В этом году в декларации сведений о супруге нет вовсе.

На иждивении у министра двое детей.

Как сообщал «Байкал-Daily», также сведения о доходах и имуществе раскрыли зампреды правительства. Самым богатым из них оказался Галсан Дареев, министр сельского хозяйства. Его доход составил 6,8 млн. рублей.

Доход главы Бурятии Алексея Цыденов за год снизился на 500 тысяч рублей.

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